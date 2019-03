Palamós tornarà a ser la seu del ral·li Costa Brava històric del 26 al 28 d'abril

El Rally Costa Brava Històric, prova de regularitat per a automòbils i motocicletes clàssiques que organitza RallyClassics, celebrarà la seva XVI edició del 26 al 28 d'abril amb Palamós com a centre neuràlgic. Per segon any consecutiu, aquesta serà l'única prova puntuable per al 'FIA Trophy', la qual cosa equival a dir que en finalitzar-la se sabrà el nom del nou campió d'Europa de regularitat en Ral·lis Històrics. Serà una prova en gran, amb una inscripció de luxe que en aquests moments ja suma 89 inscrits, dels quals 32 són estrangers. La base de cursa tindrà una ubicació immillorable a l'Hotel Trias, en ple Passeig Marítim de Palamós, on estarà instal·lat el podi de sortida i d'arribada, així com el parc tancat i el tram espectacle amb el qual s'inicia cada etapa.

Els detalls exactes del recorregut no se sabran fins el dia anterior a la sortida, en concret el 25 d'abril a les 19 hores, moment de la seva publicació oficial. Les verificacions a Palamós, autèntic nucli d'un ral·li que té un magnífic acomodament en aquesta vila marítima, s'hauran realitzat aquesta mateixa jornada a partir de les 16h00, al Port Esportiu-Marina Palamós.

El programa previst és el següent:

1a etapa

26 d'abril, 15h00: Sortida del primer participant des de Palamós (Passeig Marítim)

27 d'abril, 02h30: Arribada a Palamós (Passeig Marítim) del primer participant

2a etapa

27 d'abril, 10h00: Sortida del primer participant des de Palamós (Passeig Marítim)

28 d'abril, 00h30: Arribada a Palamós (Pg. Marítim) del primer participant. Final del ral·li

A les 11h del 28 d'abril es farà el repartiment de premis al podi de Palamós.