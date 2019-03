La il·lusionant aventura internacional del Sant Miquel de Campmajor

Malgrat que diumenge vinent, dia 7 d'abril, no és cap data FIFA en què les competicions s'aturen, a Sant Miquel de Campmajor no hi haurà lliga. El duel contra el Bonmatí corresponent a la 28a jornada del Grup 27 de Quarta Catalana s'ha ajornat fins al dia 19. El motiu? Aquell diumenge, jugadors, tècnics, directiva i una part de l'afició faran les maletes i es desplaçaran cap a Londres per disputar el primer partit internacional de la història del Sant Miquel. Tota una aventura per a un club que celebrarà que fa 40 anys que es va federar amb un matx amistós contra el Clapton CFC. Un rival de l'est de Londres també amateur i que competeix a la novena categoria del futbol anglès. Una bonica bogeria que ha engrescat tota la plantilla al complet i que permetrà el club del Pla de l'Estany deixar la seva emprempta a Anglaterra, bressol del futbol. «Volíem fer quelcom especial per celebrar el que fa 40 anys que el club està federat. Quan va sorgir la idea d'anar a fer un partit a Anglaterra, no ho vaig veure gaire clar.

No em pensava pas que tindria tanta acollida i la sorpresa va ser veure que tots els 20 jugadors de la plantilla volien anar-hi. A partir d'aquí vam posar fil a l'agulla», explica Ferran Darné, entrenador -i també tresorer- del club.

Un cop decidit anar d'excursió, calia trobar un rival. Heus aquí quan va aparèixer el nom del Clapton FCF, que havia estat notícia feia poc per lluir a la seva segona equipació els colors de la república en honor als brigadistes internacionals que van lluitar contra Franco a la guerra civil. «Ens agraden molt els seus valors. Estan en contra del racisme i l'homofòbia i fan moltes activitats socials i culturals. Ho compartim», explica Darné que revela que quan hi van contactar «de seguida s'hi van posar bé i ens han posat moltes facilitats». Tant és així, que el Clapton jugarà contra el Sant Miquel l'endemà mateix d'haver disputat el seu partit de lliga de la Middlesex County Football League contra el Hereford Palace. El partit es jugarà al Wadham Lodge Sports Growned de Londres (11.00).

Malgrat que no s'hi guanyin la vida, els jugadors del Sant Miquel de Campmajor són futbolistes. Se'n senten cada dia que van a entrenar-se als vespres després de plegar de treballar o d'estudiar i cada dissabte quan juguen partits de Quarta Catalana.

És la categoria més baixa del futbol català però gaudeixen de l'esport i llueixen amb orgull l'escut del club del poble, de 200 habitants. El proper cap de setmana experimentaran una sensació diferent.

La de viatjar i concentrar-se per un partit internacional. Res de fer cotxes i quedar per anar a Ripoll, Osor o la Cellera... Aquest cop Londres serà el destí de l'expedició santmiquelenca. Seran trenta-una persones d'allò més il·lusionades i encapçalades per la vocal Isabel Casals, Darné i el segon tècnic, Miquel Silva. Les despeses es repartiran una mica entre tots i també una part es cobrirà amb la venda d'unes bufandes commemoratives que ha fet el club amb motiu del partit que es poden adquirir per 10 euros. L'equip sortirà divendres i té previst tornar diumenge al vespre després del partit. «És un fet històric per al club», destaca Darné, que no tanca la porta a repetir-ho o que l'any que ve sigui el Clapton qui vingui a Sant Miquel. «Ens faria il·lusió, però no n'hem parlat».