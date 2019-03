El nou tècnic del Bàsquet Girona demana l'ajuda de l'afició a Fontajau

El fins ara director esportiu del Bàsquet Girona, Àlex Formento, ha assumit aquesta setmana la banqueta després de la destitució de Quim Costa per la ratxa de mals resultats que acumula l'equip en la fase d'ascens a LEB Or (una única victòria en cinc partits). El nou entrenador s'ha mostrat convençut avui, en unes declaracions facilitades pel propi club, que per guanyar diumenge a Fontajau el Juaristi, el cuer del grup que lluita per pujar, serà "bàsic i fonamental el suport de l'afició". "Ho necessitem, ens cal que tothom que pugui acostar-se a Fontajau ens vingui a ajudar", ha subratllat.

Formento ha admès que l'equip ha viscut "setmanes complicades i diferents" per culpa de la mala ratxa i que l'actual "anímicament ha sigut força complicada" pel canvi que s'ha produït en la banqueta. "Tinc màxima confiança en tots els jugadors perquè aquests dies poguem treballar en les millors condicions i poguem arribar al partit de diumenge de la millor manera".

Sobre el Juaristi, que pràcticament ja no té opcions de lluitar pels llocs que donaran dret al "play-off" d'ascens, Formento ha dit que "tots els rivals d'aquesta fase són d'extrema dificultat. Tots et poden generar problemes. Ens hem de centrar en nosaltres sabent que el Juaristi ens posarà dificultats si no estem concentrats al 100%. Ells vindran de jugar dos molt bons partits contra l'Alacant i el Villarrobledo, i tot i que no en forma de resultats, si que tenen confiança en el joc".

El Bàsquet Girona-Juaristi es disputarà diumenge a les 19h a Fontajau. Els gironins, malgrat haver guanyat només un partit, encara tenen opcions d'atrapar les posicions de "play-off", que disputaran els equips classificats entre els llocs segon i cinquè. El lideratge, que permet ascendir directament a la LEB Or, sembla pràcticament impossible, amb l'Alacant quatre triomfs per sobre.