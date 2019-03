Piqué: «Tinc més diners que el pressupost de l'Espanyol»

Després d'autoinvitar-se a través de Twitter, Gerard Piqué va fer finalment ahir acte de presència en el programa de Movistar 'La Resistencia'. Com era previsible, la presència del jugador blaugrana a l'espai que presenta David Broncano no va deixar a ningú indiferent. I és que el futbolista va deixar diverses 'perles'.







Per exemple quan va parlar del patrimoni que posseeix. Piqué va aprofitar la seva resposta per a llançar una pulla a un dels seus rivals predilectes. "Tinc més diners que el pressupost de l'Espanyol", va afirmar el defensa.



La producció del programa va comprovar a Internet que el pressupost del RCD Espanyol per a aquest any és de 57 milions d'euros, al que el jugador va afegir en to burleta que "és molt més". I és que 57 milions és el límit salarial del club perico, però en realitat el seu pressupost per aquesta temporada 2018-2019 és de 93 milions d'euros.



Piqué també va dirigir les seves pulles a l'altre etern rival, el Reial Madrid. "Quant has cardat aquest mes?", li va preguntar David Broncano. La resposta de Piqué no va tenir desaprofitament: "Compten les del Bernabeú?", va afirmar entre els riures del públic.





D'altra banda, el defensa blaugrana va revelar que els jugadors del Barcelona tenen un grup de Whatsapp i que sovint es dediquen a 'trolejar'. Per exemple, va explicar que a vegades conviden a persones com Roncero o Duro al grup. "Enviem porcs, o 'Duro me la poses dura'... i després els expulsem del grup", va explicar el central del Barça.