El Bordils torna al camí de la victòria

Acanor At. Novás

Una imatge del partit d´aquest dissabte Acanor At. Novás

Després de moltes setmanes d'angoixa, i veure com l'avantatge respecte als llocs de descens s'anava fent més petit, el Bordils ha donat un cop de puny sobre la taula guanyant a la pista del Novás (28-30) en una gesta majúscula que permet afrontar el futur amb optimisme.

L'equip entrenat per Sergi Catarain, que ha arribat al descans dominant per 11 a 17, ha sabut patir al tram final i lliga dos punts immensament valuosos per a la permanència.