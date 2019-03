«És clar que ens aixecarem»

La derrota a Latttes va ser dura. Molt dura. El BLMA Montpeller va demostrar que té una de les millors plantilles del bàsquet europeu, fins i tot superior a bastants equips d'Eurolliga, i l'enorme encert de les occitanes en els dos primers quarts va deixar sense el premi de la final d'Eurocup a un Spar Ciylift Girona que, entre lesions i la marxa de Shay Murphy, no està tinguent una temporada fàcil. «No tenim temps per plorar. Tenim el temps just per refer-nos i tornar a jugar», diu Núria Martínez en referència al partit d'aquesta tarda (19.00) contra el Bembibre a Fontajau menys de 48 hores després de la derrota contra el Montpeller que deixa les gironines amb la lliga com a única opció per guanyar un títol aquesta temporada: «El nostre deure és arribar a la final de lliga. No se'ns pot escapar, i després ja la competirem, però també hem d'estar orgulloses que ens hem colat entre els quatre millors d'una competició europea amb equips que ens superen clarament en pressupost», apunta l'altra gran base veterana de l'Uni, Laia Palau, que té clar que «encara que no li diguin així, això és com haver jugat una Final Four europea perquè hem estat entre els quatre millors».

«Evidentment, ara mateix estem una mica minvades, però al final tenim al davant una competició important com és la lliga i hem de refer-nos, crec que tenim l'experiència suficient per revertir la situació i poder treure el millor de nosaltres», continua Núria Martínez mentre Palau dona molta importància a la setmana vinent, neta amb només el partit contra el Gipuzkoa el diumenge, que hauria de servir per entrenar i reorientar un equip que sense la referència de Nadia Colhado haurà de jugar diferent: «Hi ha capacitat per aixecar-ho. El partit contra el Bembibre serà difícil pel desgast, però després tindrem temps per entrenar i treballar per refer aquest equip, que segueixo pensant que té molta capacitat, després dels problemes que hem tingut amb les lesions de la Nadia i la Julia. De la seva part, la capitana del grup, Rosó Buch, és la que articula un missatge més reivindicatiu recordant que , si bé el Montpeller va demostrar dijous ser un gran equip, l'Spar Citylift també ho és. «És clar que ens aixecarem, perquè tenim la capacitat per fer-ho, nosaltres també som molt bones, no es pot oblidar l'equip que som i que tenim experiència, gent jove, talent i quan comenci el play-off hi haurà una motivació nova que ens anirà molt bé».