El Girona apel·la a Fontajau

El Bàsquet Girona apel·la al suport de l'afició, a Fontajau, per sortir de la mala ratxa de resultats i seguir aspirant a l'ascens a la LEB Or. Ahir el club que presideix Marc Gasol va anunciar que els socis del Girona FC, del GEiEG i del CN Banyoles, i els usuaris del Servei Municipal d'Esports de Girona, podran gaudir d'avantatges en la compra d'entrades pel partit de demà contra el Juaristi (19.00) tals com ofertes 2x1 i descomptes. L'objectiu és que el pavelló presenti la millor entrada de la temporada en un moment trascendental, perquè malgrat haver sumat només un triomf en cinc partits a la fase d'ascens, els llocs de play-off només estan a una victòria. L'entitat també ha contactat amb els membres de fundacions com Els Joncs, Oncolliga o Càritas, clubs de bàsquet i altres entitats esportives de tota la província, i el grup de comerços amics del Bàsquet Girona que són el Doll, Esports Parra, Wala, River Cafè, Girobowling, Euses, Llagurt i 24 segons, per aconseguir arribar al màxim de seguidors possible.

Ha sigut, com admetia ahir el nou entrenador Àlex Formento, una setmana «anímicament complicada». La mala ratxa va acabar dilluns a la nit amb l'etapa de Quim Costa a la banqueta i ara ha assumit el càrrec el fins ara director esportiu. El Girona va entrar a la fase d'ascens tercer amb un balanç de 6/4 i ara el té de 7/8 però és a només un triomf del cinquè. El missatge que es vol enviar des de Fontajau és que el tren de l'ascens encara es pot atrapar però el marge d'error és cada vegada menor. «Serà bàsic i fonamental el suport de l'afició. Ens cal que tothom que pugui vingui a Fontajau a ajudar-nos», assegurava Formento, que no es refia d'un Juaristi, cuer del grup d'ascens, «que ve de fer bons partits contra l'Alacant i el Villarrobledo».

Una victòria demà podria equivaldre a acabar la jornada, almenys, amb els mateixos triomfs que el cinquè, l'últim equip que jugaria el play-off. El nou tècnic va dir que «confio en tots els jugadors i estic segur que arribarem al partit de diumenge de la millor manera».

A més, en l'aspecte social, el club ha engegat amb els comerços amics un concurs: Troba la vamba del Bàsquet Girona. Entre tots els que es facin una foto amb la vamba que està situada a cada un d'aquests comerços i la pengin a les xarxes mencionant el comerç, el club i el segueixin, se sortejaran entrades i abonaments. L'equip jugarà quatre partits a casa fins acabar aquesta fase: Juaristi, Navarra, Zornotza i Zamora.