L´Uni recupera el somriure a Fontajau

Després de perdre quatre partits consecutius, dos en lliga davant Perfumerías Avenida i Gernika i els dos contra el Montpellier en les semifinals de l'Euro Cup, l'Spar Citylift Girona ha tornat ha guanyat. Ho ha fet davant la seva afició i contra el Bembibre (72-51).

Després d'un inici igualat, el partit s'ha desencallat en el tercer quart, quan les locals dominaven per 11 punts (51-40) i al final han aconseguit el triomf davant el públic de Fontajau que no ha parat d'animar des del primer moment conscient que l'equip necessitava el seu suport per tornar a guanyar i agafar moral de cara el play off.