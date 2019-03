El Bàsquet Girona es torna a estavellar a Fontajau

El Bàsquet Girona ha tornat a fallar avui a Fontajau en el debut d'Àlex Formento a la banqueta com a recanvi de Quim Costa, caient per 69-86. Els gironins, que només han guanyat un partit de sis en la fase d'ascens a la LEB Or, han dit pràcticament adéu a les seves opcions a falta de sis jornades.

Avui el Juaristi, que arribava a Fontajau cuer i sense possibilitats d'aspirar a pujar, ha tornat a deixar en evidència un equip que havia entrat amb totes les garanties al segon tram de competició i que, de cop i volta, ha fet una davallada inexplicable.

Els visitants ja han posat la por al cos del Girona al primer quart, aconseguint un màxim avantatge de 12 punts (7-19) però els de Formento s'han refet i amb un parcial de 13-0 han aconseguit tornar a entrar al partit i, fins i tot, dominar per cinc (28-23) al segon quart. El Girona no ha pogut trencar aleshores el duel i el Juaristi ha acabat marxant al descans amb el partit empatat a 34.

El tercer quart ha començat molt malament. El Juaristi ha aprofitat un parcial de 0-7 per tornar a marxar i, aquest cop sí, ha sigut definitiu. El Girona mai s'ha trobat a gust i els visitants han arribat a tenir 17 punts de marge (59-76), una diferència que s'ha repetit al final, 69-86. Aquest resultat virtualment deixa fora els gironins de la lluita per pujar a sis jornades del final de la fase.