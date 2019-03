L'empenta de Fontajau torna el somriure a l'Uni

Fontajau no estava tan ple com els altres dies, però el públic assistent no va deixar d'animar des dels primers instants de joc. L'afició era conscient que l'equip atravessava una mala ratxa després de les derrotes en lliga contra Perfumerías i la passada setmana a casa contra el Gernika en lliga, i l'eliminació de l'Euro Cup davant el Montpeller. El públic sabia de la importància del partit per recuperar la moral de cara el play off després de quatre derrotes seguides. Perdonava les errades a safata de Laia Palau i Reisingerova quan l'equip encara no havia anotat i vibrava amb la bona defensa de l'equip. L'explosió va arribar passats dos minuts i mig de joc, amb el triple de Hampton que empatava el partit a 3 després d'un inici complicat per l'equip entrenat per Èric Surís, on les cistelles no acabaven d'entrar fins que Dongue posava per primer cop a l'Uni amb el 5-3 en l'equador del primer període.

No va ser un partit fàcil per a l'Spar Citylift Girona, que va veure com en el segon quart el Bembibre es tornaven a posar per davant (17-18). L'afició començava a protestar algunes desicions arbitrals, com la tercera falta personal xiulada a Reisingerova, una falta en atac que havia acabat amb la cistella de la txeca i que no va valer amb empat a 22. Això també va fer desesperar Èric Surís, que poc abans ja s'havia encarat amb un dels àrbitres. Però va ser el tècnic visitant que va perdre els papers poc abans del descans, xiulant-li una tècnica. En tot cas, un parcial de 10-4 per les gironines feia que les de Fontajau marxessin amb 6 punts d'avantatge al descans (32-26).

L'ambient es va posar encara més calent amb la quarta falta personal xiulada a Hampton just després del descans. El públic protestava moltes de les desicions arbitrals i intentava animar al seu equip quan les visitants van tornar a igualar el partit a 36. Amb el miler d'especadors fent sisè jugador, al final del tercer període l'Uni gaudia del seu avantatge màxim, 11 punts (51-40). Un coixí prou còmode per afrontar els 10 últims minuts per acabar guanyant de 21 punts (72-51) gràcies, sobretot, a una bona defensa, però també a un públic de Fontajau entregat, que ahir va ser el sisè jugador, i que va acomiadar la plantilla amb una gran ovació.