Narcís Bardalet revalida la presidència de la Unió Esportiva Figueres

Narcís Bardalet ha revalidat la presidència de la Unió Esportiva Figueres amb la candidatura "En bones mans", per davant de l'altra candidatura, encapçalada pel periodista Luismi Martínez, amb la plataforma "Nous Temps per a la Unió".

Un total de 202 socis han votat aquesta tarda a l'estadi de Vilatenim el futur del club centenari per als pròxims sis anys. El resultat ha estat de 153 vots per a Bardalet, 48 per a Luismi Martínez de Nous Temps per a la Unió i un vot nul.

La votació ha coincidit amb el partit contra l'Ascó (1-1).