Pol Espinosa i Encarna Nuñez s´imposen a la Mitja Marató del Pla de l´Estany

Banyoles i Porqueres han acollit aquest matí la 25a Mitja Marató del Pla de l'Estany i la 12a Volta Popular a l'Estany. Organitzades pel Club Natació Banyoles, les dues proves han estat un èxit de participació, amb 500 corredors/es a la Mitja i 269 a la Volta Popular. Aquestes xifres superen en 259 participants la Mitja de l'any passat i en 73 a la Volta Popular.

Pol Espinosa (CN Banyoles) i Encarna Nuñez (CA Granollers) han estat els guanyadors de la 25a Mitja Marató. Espinosa ha fet un temps d'1:12:43 (també ha estat el millor de la categoria promeses), mentre que Nuñez s'ha imposat en categoria femenina (15a de la general i 1a Veterana A) amb una marca d'1:21:26. La corredora del CA Granollers és la tercera vegada que s'imposa en aquesta prova després fer-ho també els anys 2013 i 2018. El podi masculí l'han completat Pau Castellvell (CN Banyoles – 1:13:06 i atleta banyolí més ràpid) i Jordi Rabionet (TR-Esports Parra – 1:13:48).

En femení, Marina Guerrero (CA Manresa) ha estat segona amb un temps d'1:22:57 (rècord absolut d'una atleta banyolina) i Anna Martínez (CN Banyoles), tercera (1:33:54). Guerrero ha superat la marca aconseguida Maria Gràcia Coll l'any 2004 (1:24:03). El 25è aniversari de la Mitja Marató ha comptat amb novetats en el seu recorregut amb la motivació que els atletes que hi ha participat en poguessin gaudir encara més. Des de l'organització de la prova s'ha volgut donar més protagonisme a l'Estany i és per això que s'hi ha fet dues voltes senceres (una en cada sentit), quan fins ara només se'n feia una.

Un altre canvi respecte a edicions passades és que s'ha passat pel centre històric de Banyoles, inclosa la Plaça Major. Per qui s'havia fixat un objectiu de marca personal, l'organització ha posat a disposició dels corredors quatre "llebres" amb ritmes diferents: 4:02 min/km (1,25 h), 4:30 min/km (1,35 h), 4:59 min/km (1,45 h) i 5,27 min/km (1,55 h). Cal remarcar que cada quilòmetre ha estat revisat i homologat per jutges de la Federació Catalana d'Atletisme. Per donar més velocitat a la cursa, s'ha reduït a la meitat el desnivell acumulat (de 160 a 80 metres). En aquesta 25a edició, a més, s'ha estrenat un nou logotip que també s'ha imprès a la medalla que ha rebut cada corredor.



Volta Popular a l'Estany

D'altra banda, també avui, ha tingut lloc la 12a Volta Popular a l'Estany, que ha començat i acabat davant el Club Natació Banyoles. La cursa ha tancat el Circuit de Curses Populars del Pla de l'Estany, organitzada pel Consell Esportiu. En categoria masculina el guanyador ha estat Ferran Coll Arxer (Indepentent – 23:00) per davant de Pau Pinsach (CN Banyoles - 23:09) i Essalmi Abdessamad (Club Atlètic Palafrugell - 24:02). En noies Irene Batlle (Lleida UA) s'ha imposat amb un temps de 25:07 i ha estat 6a de la general. L'anterior marca era de 27:36 aconseguida per Cristina Galan el 2018. Darrere han arribat Clara Aulinas (CN Banyoles – 29:25) i Pilar Guich (Les Rabasses – 30:48).