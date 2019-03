«Qualsevol grup d'amics ha de poder fer esport»

Esport adaptat al GEiEG. La participació en la Pujada als Àngels és el darrer repte assolit per una secció que vol convertir totes les activitats del grup en «inclusives»

s pot pujar als Àngels pels camins del bosc anant amb cadira de rodes? Per a molta gent la resposta seria no. Per a Míriam Barra, coordinadora de la secció d'esport adaptat del GEiEG, és un sí que li fa brillar els ulls. «Qualsevol grup d'amics té dret a fer esport», assegura, i, el que és més important, ho posa en pràctica cada dimarts, dimecres, divendres i els caps de setmana que apareixen oportunitats com anar a esquiar, fer vela, participar en curses populars o, fa ben poc, la clàssica Pujada a Peu als Àngels que organitza des de fa dècades la mateixa entitat gironina. «Recordo una vegada un pare del grup que em va comentar que tenia un amic que anava a les curses populars amb el seu fill i que ell no ho podia fer.... Jo li vaig dir que sí que podria».

Anteriorment, la secció d'esport adaptat del GEiEG s'havia format al voltant d'un alumne de l'escola de Palau, discapacitat físic, que va engrescar companys de la seva classes i que, bàsicament, competien en atletisme. A mesura que aquell grup es va anar fent gran, abandonant les seves escoles a Girona, i davant la demanda d'alumnes provinents de l'escola de la Font de l'Abella, va ser quan, progressivament, es va apostar per fer aquesta secció integrada. «Estem molt contents amb l'ambient que s'ha generat», explica Barra, que detalla com el seu grup, formats per nois i noies d'entre 8/9 i 22 anys «són esportistes amb diferents tipus de discapacitat que estan en un mateix grup d'entrenament. Tenim una ràtio de tècnics per esportistes, cosa que ens permet fer treballs molt individualitzats, però estan tots junts perquè, a més de fer esport i salut, volem fomentar les relacions socials i així treballar tant la salut física com la psíquica».

La participació en curses populars que demanava aquell pare o la recent Pujada a Peu als Àngels són dos dels grans caramels, igual que la vela o l'esquí o la participació en jornades com Dona i Esport, «on vam anar amb les nostres handbikes», d'un grup que no és competitiu i que, de manera regular, fa dos dies d'entrenament a les instal·lacions del GEiEG a Palau, dimarts i dimecres, un amb nois de mobilitat més reduïda i altres amb més autonomia; els divendres fan activitats aquàtiques a Sant Ponç.

«L'objectiu és que tinguin el màxim d'experiències possibles, perquè qualsevol grup d'amics ha de fer esport, independenment de les característiques que tinguin», argumenta Míríam Barra, que té clar que un dels objectius de la secció d'esport del GEiEG és que totes les activitats del grup siguin inclusives. Encara que això no sigui fàcil pel que fa al material i als recursos. «Acabem de fer la Pujada als Àngels, que es va fer amb l'ajuda de dues entitats (Itinerarios Up Stones i Avan) sense les quals no hauria estat possible, ja només pel fet d'aconseguir el material, com poden ser les joylette, una cadira especial per pujar muntanyes, que ens van permetre obrir l'activitat a tots els membres de la secció», diu Barra, que recorda que per pujar els més de 8 quilòmetres de la Pujada als Àngels es va necessitar també la col·laboració d'un important grup de voluntaris: «La vam poder obrir a tothom, els nois de la secció que tenen més facilitat per l'atletisme i els que tenen més dificultats de mobilitat. Entre nois, familiars i voluntaris vam ser una bona colla...». En activitats com la Pujada als Àngels, la secció hi participa de manera conjunta, tant els del grup del dimarts com els del dimecres, en un espai de socialització també per als seus familiars.

Una altra via de treball de la secció és la de provar d'establir ponts amb les altres seccions. «Quan un noi està molt motivat amb un esport, com pot ser judo, atletisme, rugbi... organitzem uns entrenaments conjunts amb aquella secció que crec que acaben sent beneficiosos per als nostres nois, que ho gaudeixen molt, i també per als esportistes de les altres seccions, que tenen la possiblitat de fer un aprenentatge pedagògic i de conscienciació important».