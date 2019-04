Bardalet guanya les eleccions

El reconegut metge forense i pediatra Narcís Bardalet podrà acabar el projecte que va començar a la Unió Esportiva Figueres ara fa cosa de vuit mesos, quan va agafar el relleu de José Antonio Revilla. El president del club figuerenc va renovar ahir el seu mandat per als pròxims sis anys, després de la celebració de les eleccions a la presidència que van tenir lloc a l'estadi de Vilatenim. La candidatura «En bones mans», encapçalada per Bardalet, va imposar-se amb 153 vots (75,44%) a la de «Nous Temps per a la Unió», amb el periodista Luismi Martínez al capdavant, que en va tenir 48 (23,76%). Els responsables del recompte, que estava format per tres membres de la junta electoral, el secretari del club, representants de les dues candidatures i un observador de la Federació Catalana de Futbol, també van comptabilitzar un vot nul. En total van votar un total de 202 socis, la qual cosa significa que l'entitat va comptar amb més d'un 70% de participació, ja que el cens era de 281 votants. «Estem molt contents perquè no esperàvem una participació tan alta», deia Ramon Serra, un dels membres de la junta. D'aquí a tres dies, la junta electoral farà oficial la proclamació de la candidatura guanyadora.

«El juliol de l'any passat vaig dir que el Figueres estava viu i ho està. Ben viu. Les proves són que en l'any del centenari hi ha hagut eleccions. Em sento guanyador gràcies a la junta que tinc. Perquè ha guanyat «En bones mans» i no en Narcís Bardalet. La junta electoral ha fet una feina neta i lamento que aquests dies se'ns hagi dit que fem trampa. Som gent legal», va dir el president reelegit després de conèixer els resultats de les eleccions. Bardalet també va aprofitar per dir que «volem tenir bona relació amb el Front Unió. Presidiré una junta que lluitarà perquè no hi hagi privilegis entre els socis i tots paguin el mateix». A banda del president, la candidatura del doctor Bardalet està formada per Santi Coto (vicepresident 1r), Carles Lloveres (vicepresident 2n), Jaume Gironella (tresorer i vicepresident 3r), Eduard Vinagre (secretari) i els vocals Ramon Serra, Carles Palahí, Blanca Garcia, Joan Gardell, Ramon Cano i Aitor Barrós. D'altra banda, Luismi Martínez, de la candidatura «Nous Temps per a la Unió», va destacar el gran nombre de socis que s'han mobilitzat per escollir l'esdevenir del club, anunciant que farien una oposició «lleial i rigorosa». «Nosaltres també estem contents», va assegurar.