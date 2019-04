El canvi de tècnic tampoc frena la caiguda del Girona

O hi ha un miracle en les últimes sis jornades de la fase d'ascens o la temporada que ve el Bàsquet Girona haurà de tornar a competir a LEB Plata. L'estrena del nou entrenador, Àlex Formento, tampoc va servir per redreçar el rumb d'un equip que en aquesta segona fase de competició ha perdut la orientació i que acumula un triomf i cinc derrotes que, virtualment, el deixen molt lluny de la possibilitat d'atrapar ni que sigui el cinquè lloc, l'últim que dona accés als play-off. El Juaristi, que arribava a Fontajau com a cuer, i sense opcions, va tornar a posar en evidència un Girona que gairebe sempre va anar a remolc i que a la segona part es va veure bloquejat i superat.

Arribar al descans amb el partit empatat a 34 va ser un mal menor veient com havia arrencat la tarda, amb un Bàsquet Girona igual d'espès que en les anteriors jornades. El Juaristi, que és l'últim classificat d'aquesta fase, en va fer prou amb una actuació estel·lar de l'ucraïnès Orlov (10 punts al primer quart) per aconseguir anar-se'n de 12 (7-19, a 3.16 per al final del parcial), i un esglai començava a recórrer Fontajau. Sense Quim Costa a la banqueta i amb Àlex Formento, se seguien fallant cistelles fàcils, no es tancava el rebot i l'encert des de fora seguia sota mínims.

Però un parcial de 13-0 en sis minuts, els últims del primer quart i els primers del segon, va tornar a capgirar el partit. De cop i volta el Girona va trobar l'encert, amb una defensa més dura, que va fer esgotar un parell de possessions al rival, i amb molta més fluidesa ofensiva. Es va passar així del 10-21 al 23-21 que tornava a posar els gironins dins del partit, també en part perquè Orlov, el malson ucraïnès del primer quart, va estar aquells minuts a la banqueta. El tècnic visitant, Lorenzo Encinas, va intentar tallar el ruixat amb un temps mort. Ho va aconseguir perquè, si bé el Girona va arribar a tenir cinc punts d'avantatge (28-23 després d'una pilota recuperada per Sergi Costa), al final el Juaristi va evitar la trencadissa i se'n va anar al descans amb el partit igualat (34-34).

El Girona va desaparèixer a la segona part. De sortida el Juaristi va fer un 0-7 dolorós (34-41) que els locals no van respondre. Els quatre primers punts de Jordi Trias van donar aire a l'equip de Formento (38-43). El Juaristi, mentrestant, anava fent. Un triple de Powell posava un inquietant 40-46, però el Girona responia amb dos tirs lliures de Xavi Costa i un nou bàsquet de Trias (44-46). De cop els visitants tornaven a marxar 44-52 amb dos punts de Powell, un avantatge minimitzat pels triples de Cuéllar i Bolton (50-54). L'intercanvi de cops es va acabar aquí.

El parcial es va tancar amb un preocupant 50-58, que Azpeitia va ampliar a l'inici del darrer parcial (50-60). A sis minuts i mig per al final l'encallada era monumental: 52-68, +16, pel màxim avantatge visitant, que va acabar sent de 17 (69-86). A falta de sis jornades, atrapar les eliminatòries d'ascens, a dos triomfs de diferència, sembla una utopia.