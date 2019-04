L'Olot suma davant un gegant

L'Olot es trobava ahir amb la darrera prova del mes de març i la va superar amb èxit. Els de la Garrotxa van mostrar, una vegada més, la seva millor versió davant la seva afició i van sumar un punt davant el Vila-real B (2-2), «un dels millors filials d'Espanya», tal com el va catalogar Raúl Garrido.

Els garrotxins es van trobar davant l'equip que més se'ls assembla de la categoria. A més, els groguets van sortir amb una línia de tres centrals i dos carrilers profunds replicant l'esquema de l'Olot. El fet que ambdós conjunts practiquin un futbol ofensiu i apostin per tenir la pilota va fer que el partit fos d'anades i tornades constants i ple d'imprecisions i d'ocasions. La primera va ser per als olotins, malgrat que el Vila-real B va començar més endollat el matx. Al minut 10, Mas va tenir un u contra u davant el porter groguet, però el killer de Sils gairebé no tenia angle per definir amb comoditat i Joan va aturar el xut.

Poc va durar l'efusivitat del públic per l'ocasió creada per Marc Mas, ja que al minut 14 Simón va aprofitar una pèrdua de Pedro a camp propi per fer el 0 a 1 amb una gran definició davant Ginard. Amb el resultat en contra, els garrotxins semblaven quedar força tocats i Lomotey va estar a punt de rematar-los al minut 20, quan, després d'una autopassada i una carrera molt potent, es va quedar sol davant Ginard. Blázquez va estar providencial anant a la cobertura i evitant una rematada còmoda del migcampista ghanès. Tan sols dos minuts després, una altra pèrdua dels olotins al mig del camp va desencadenar en una clara ocasió de Víctor Moya després d'una passada d'Andrei. La rematada del migcampista groguet va passar fregant el pal.

Quan pitjor ho estaven passant els de Garrido, va arribar el gol. Al minut 28, Pedro va dirigir un contraatac, va obrir a banda esquerra per Pep i el figuerenc va fer una passada rasa impecable que Marc Mas va transformar en gol per fer l'empat.

El gol del de Sils va capgirar el guió del partit en favor dels de la Garrotxa, que van fer-se clars dominadors del partit. Els de Garrido van començar a sotmetre els de Miguel Álvarez i al minut 44 va ser Pedro, refent-se d'una ocasió molt clara que havia fallat al minut 34, qui va fer el 2 a 1 amb un golàs des de la frontal aprofitant un refús de la defensa rival.

Les forces es van igualar en els segons 45 minuts, però cap dels dos equips va aconseguir incomodar el contrari fins al minut 67, quan Ramón va fer el 2 a 2 amb un xut imparable des de fora de l'àrea que va anar directe a l'escaire de la porteria defensada pel porter mallorquí de l'Olot.

A poc a poc, la balança es decantava lleugerament de la banda dels garrotxins, que al minut 74 van tenir, en el cap de Marc Mas, l'oportunitat de fer el tercer. Al minut 82, va ser Héctor qui, amb un xut creuat des del vèrtex de l'àrea, va estar a punt de fer el 3 a 2, mentre que Eloi Amagat també va tenir el gol de la victòria a les seves botes cinc minuts després. Guzmán va tenir una última ocasió al temps afegit, però el porter del submarí groc va estar providencial per salvar el seu equip i mantenir el 2 a 2 final en el marcador, que permet a l'Olot seguir vuit punts per sobre del descens i mantenir opcions de classificar-se per a la Copa.