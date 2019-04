El Peralada no troba el gol

Al Peralada-Girona B torna a faltar-li el gol. Però això pesa una mica menys quan veus que és una constant a la majoria d'equips de Segona Divisió B. I és que a la jornada 31 de la lliga quatre partits, tots els del matí, van acabar amb el marcador a zero. Com no, el del Municipal de Peralada tampoc es va moure. Els nois de Chicho Pèlach van empatar contra l'Atlètic Llevant (0-0), i van deixar escapar una oportunitat d'or per allunyar-se de la zona de descens, que ara tenen a dos punts. Dominant i generant ocasions davant del filial granota, els xampanyers no van tenir encert per travessar la porteria de Cardenas -el porter va haver de ser substituït a la primera part per una lesió. Tampoc la de Picón, el seu relleu. Tot i estar negat al gol, el Peralada pot presumir de mantenir la porteria a zero per quarta jornada consecutiva i això és gràcies al gran treball de l'equip.

Com ja és costum, els de Chicho van sortir a totes per apoderar-se del joc. Juanma Boselli va tenir la primera ocasió enganxant amb el cap una pilota que Maxi Villa li havia col·locat al segon pal. Se'n va anar massa creuada. La resposta del filial del Llevant va ser un xut ras de Georgiou amb mala bava, que Marc Vito escapçava amb les cames. Després de cedir uns minuts, Boselli va tornar a portar la iniciativa engaltant una centrada d'Andzouana des de la frontal. Res, la pilota sortia llepant la fusta. De seguida, Pau Miguélez en va tenir una de molt clara plantant-se sol davant Cardenas. El porter va aturar el cacau de Miguélez amb el cos i de l'impacte va haver de ser substituït per Picón. El canvi sota els tres pals podia suposar un canvi de dinàmica, que els locals tampoc aconseguirien superar. Just abans de marxar als vestidors, el Peralada respirava amb l'anul·lació d'un gol dels rivals per fora de joc.

A la represa, tocava seguir-ho intentant. Encara que la frustració de veure que ho tens però al final s'acabava escapant per un motiu o un altre era evident. En conseqüència, la cosa es fa descafeïnar. Vito va tornar a ser providencial amb una actuació estel·lar per treure una rematada de Shaq que tothom ja veia dins la xarxa. El porter blanc-i-verd hi tornaria per blocar un xut de Juan Delgado des de la frontal. Els xampanyers van rebre un cop de sort amb l'expulsió d'Arturo Molina per doble amonestació, però ni així. Com si no hi hagués superioritat numèrica perquè, en comptes d'aprofitar-ho, el Peralada va abaixar una marxa. Buscant la reacció, Chicho va fer sortir Kevin Soni, que apareixia després de mesos lesionat. No hi havia manera. Al tram final, van tenir-ne un parell però la pilota va negar-se a entrar a porteria.