«Emocionalment el que es viu a la Trailwalker no ho té cap altra cursa»

És simbòlic, sí, però en certa manera implica posar-se en la pell de les persones que diàriament han de recórrer desenes de quilòmetres per recollir aigua potable. Girona acollirà aquest cap de setmana, els dies 6 i 7 d'abril, la novena edició de la Trailwalker, la ja famosa cursa solidària que organitza l'ONG Oxfam Intermón amb l'objectiu de recollir fons per «un futur sense pobresa» i garantir el dret a l'aigua en les zones menys desenvolupades del planeta perquè puguin tenir una vida digna.

La marxa solidària es desenvoluparà per la Via Verda, en un tram de 100 quilòmetres que, com és tradició, unirà Olot i Sant Feliu de Guíxols. No obstant això, enguany hi ha la novetat de fer-ne la meitat –50 km. En aquest cas, la cursa serà el mateix dissabte dia 6 d'abril amb sortida des de Celrà i arribada a Sant Feliu com a únic destí. «Anirà 14 quilòmetres pel massís de les Gavarres i a Quart s'enganxarà a la Via Verda, amb els participants de la prova reina», explica el director de l'Oxfam Intermón Trailwalker, Óscar Hernández.

«No deixa de ser un esdeveniment esportiu que consisteix a fer 100 quilòmetres amb un temps màxim de 32 hores o 50 quilòmetres amb 16 hores. Pot fer-se tranquil·lament caminant, el més important és que els quatre membres de l'equip vagin sempre junts. No és una cursa de relleus», insisteix Hernández. I és que la Trailwalker està plantejada per diferents equips de sis persones –quatre corredors i dos assistents, que rebran els corredors a cada punt d'avituallament– amb la intenció de potenciar la companyonia i la solidaritat. «Només amb l'edició de Girona (al juny n'hi ha una altra a Madrid), ja hi ha més de 300 equips inscrits i portem més de 400.000 euros recaptats. Per participar, cada equip ha de donar un mínim de 1.500 euros. Tots aquests guanys els destinem als projectes amb els quals estem treballant», diu el director de la Trailwalker.

«No esperàvem tanta participació a la cursa de 50 quilòmetres, estem molt contents. Tenim prop de 200 equips inscrits, ens ha sorprès molt la bona rebuda perquè el repte solidari és el mateix: 1.500 euros. Només canvia la distància». Óscar Hernández apunta que Oxfam Intermón es marca com a objectiu arribar als 806.000 euros: «Portem molt bon ritme de recaptació. És important per tal d'assolir el nostre repte i arribar a facilitar l'accés d'aigua potable a 115.000 persones».

Així doncs, a la Trailwalker, que «té una part de repte esportiu» i alhora «una part solidària, camines perquè persones que necessiten aigua neta no ho hagin de fer». «El que es viu emocionalment fent la Trailwalker no té res a veure amb qualsevol altre tipus de cursa. El concepte d'equips i la quantitat d'hores que comparteixes amb els teus companys fan que es visquin moltes emocions i dificultats per acabar els 100 quilòmetres. Aquesta part és molt especial», assegura. A més a més, està plena d'històries: «Hi ha gent que ha sortit de malalties o que encara la pateixen. Gent amb cadira de rodes. O el cas d'en Ferran, que és un nano amb paràlisi cerebral i farà els 100 quilòmetres per segon any consecutiu com a membre d'un equip. També es converteix en un repte personal propi». Tot això, sense oblidar la part metafòrica, ja que «donem bidons d'aigua dels països on treballem perquè tothom tingui present per què fem això».