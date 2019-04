Beti Orden: «Per fer esport cal saber a què ens exposem i si tenim el cos preparat»

La fisioterapeuta Beti Orden participarà dijous en la I Jornada d'Esport i Salut de Diari de Girona amb una conferència en què parlarà sobre «recuperació i prevenció» posant sobre la taula «accions i mecanismes que podem fer després d'una activitat perquè el nostre cos la pugui tornar a fer més endavant amb les millors condicions possibles; com, també parlant de prevenció, «tenir clares les accions que podem fer abans de l'activitat per arribar-hi de la millor manera».

Ha citat el terme prevenció, però normalment només recorrem al «fisio» quan tenim problemes...

Exacte. A nosaltres sempre se'ns sol associar amb moments en què la gent té molèsties, problemes, lesions... Però s'hauria de fer un gran treball pel que fa a la prevenció, nosaltres ho arreglem però és molt important veure el treball que s'ha de fer per no tornar a recaure i perquè es pugui fer esport en les millors condicions possibles donant les eines adequades per al seu dia a dia.

El mateix val per a esportistes d'elit que per a esportistes no professionals?

Al final el treball és el mateix: recuperar, prevenir... Però amb els esportistes professionals tot es magnifica per un tema de volum i de quantitat d'activitats perquè fent molta més activitat exposes molt més el teu cos.

I l'altre factor és la recuperació. Sempre hem de fer exercicis de recuperació després de practicar esport?

Sempre, sempre hi ha una sèrie d'accions que podem fer després de practicar esport. Com per exemple, en un àmbit més bàsic, aplicar gel, que és molt important; com després aplicar bons hàbits a pel que fa al descans, nutrició, estiraments... No tenir en compte aquests factors té una repercussió important i en aquests petits detalls és on es guanya molt en rendiment.

Sempre gel? Encara que no estiguem lesionats...

Sí, perquè el cos puja de temperatura fent l'activitat i el primer que necessitem per recuperar bé és que el que cos torni a la seva temperatura.

Així no n'hi ha prou amb estirar una mica?

És que el tema estiraments és un altre món... Tenim la cultura que els estiraments fan que el múscul recuperi i això està en discussió. Hi ha un concepte erroni del perquè s'apliquen els estiraments tant abans de començar els entrenaments.

Però jo veig les jugadores de l'Uni fent estiraments abans dels partits.

Estirem, però ho fem més com a una activació del cos i no pas com a un estirament passiu. Són conceptes diferents. Dijous, en parlarem a la conferència...

Què hauria de fer un esportista no professional abans de practicar esport?

Hauria de fer una lectura d'allò a què ens anem a exposar. Ja sigui córrer, anar a la muntanya, jugar un partit de pàdel... El primer que hem de saber és com hi arribo (si hem descansat, menjat i hidratat bé...); i després ja parlarem de l'escalfament i de com m'he de posar en marxa. Però primer, sobretot, saber si estic preparat per fer aquella activitat esportiva.

Cada cop es fa més esport. Una tendència que és molt bona, però també té alguns perills?

Per una banda, està clar que estem davant una revolució en la qual tothom entén que ha de fer esport i això és molt bonic perquè evitem la vida sedentària, però, per una altra banda, el problema és què hem de fer un reconeixement d'allò a què em puc exposar. És important marcar-se uns objectius raonables i escollir un esport que no sigui agressiu per al nostre cos.

La gent quan vol fer esport surt a córrer, i aquest no és l'exercici més «amable» per a les articulacions.

Les curses estan molt de moda, però córrer no deixa de ser un esport d'impacte. Preparar-se per anar a curses i quedar cada setmana amb un grup d'entrenament comporta unes sinergies i unes relacions socials molt bones, però també hem de tenir clar on es posa el propi límit. Per a una persona córrer curses de 20 quilòmetres potser no és agressiu per al seu cos, però per a un altra sí que ho és per les seves característiques.

Molts veuen com se'ls acosten els 40 anys i volen tornar a fer esport, sortir a córrer, participar en curses...

En aquests casos s'ha d'estudiar bé en quines condicions prèvies es troba la persona perquè, primer, abans de començar a córrer molt, s'hauria de fer un treball previ per muscular el cos per aguantar els impactes del córrer i sempre ser molt conscients que els objectius han de ser reals. Una persona de 40 o 50 pot dir que vol fer una marató, però si no ha madurat el seu cos per fer esport pot patir molt pel que fa a les articulacions, el menisc...