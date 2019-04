El Bisbal Bàsquet impulsa una pista i un projecte educatiu al Senegal

Un treball de recerca d'una estudiant de segon de Batxillerat, Paula Tur, que juga amb el Bisbal Bàsquet, ha acabat sent l'embrió d'un projecte solidari amb el Senegal impulsat pel club en col·laboració amb l'ONG local Projecte Xevi i la Federació Catalana, a travès de l'àrea BQ Solidari. De moment la construcció d'una pista de bàsquet a la localitat de Dianna, a uns 4.000 quilòmetres de la capital del Baix Empordà, està avançant a bon ritme, amb la idea que estigui disponible passat Setmana Santa. Però n'hi haurà més, i, des del club, la Federació i l'ONG treballaran per desenvolupar un projecte educatiu que difongui l'esport de la cistella allà i serveixi per combatre l'absentisme escolar. La idea és que, la Setmana Santa de 2020, una representació de tècnics del Bisbal es desplaci al país africà per explicar tècniques d'entrenament i desenvolupar la seva idea de bàsquet al Senegal oferint-los, també, material esportiu.

No és la primera vegada que el Bisbal col·labora amb una iniciativa solidària, però sí que representa el primer cop que surt a l'estranger. I ho fa després que una de les seves jugadores de base els posés en situació sobre els plans que una fundació del municipi, el Projecte Xevi, impulsa al Senegal. «Ens va dir que faria el treball de recera sobre això i que si hi volíem col·laborar», recorda el president, Joan Bassa. Va ser així com el torneig 3x3 de Nadal va servir per recaptar uns 700 euros, el primer pas per començar a gestar la construcció de la nova pista de bàsquet de Dianna. A partir d'aquell esdeveniment, també s'hi va implicar la Federació Catalana a través de l'àrea BQ Solidari. El directiu del Bisbal Bàsquet Ferran Vilà-Clara recorda que «la iniciativa es va ampliar a partir d'aleshores, i vam començar a treballar en un projecte que pogués servir per formar els joves de 12-13 anys a través del bàsquet i lluités contra l'absentisme escolar, un dels grans problemes que hi ha al Senegal». El club ja ha començat a mobilitzar tècnics per tal de configurar l'expedició que l'any que ve hi viatjarà per dur-hi a terme un campus dirigit tant a la formació dels jugadors com dels seus docents.

La iniciativa s'anomena Projecte Vicenç Tur, en homenatge al pare de la Paula, l'autora del treball de recerca que ho va engegar tot, que va morir l'any passat. Era un apassionat del bàsquet i havia fet d'entrenador del club. Segons el president del Bisbal, «amb aquesta proposta hem fet un pas més a l'hora d'impulsar el club, perquè ens costa poc implicar-nos en aquelles iniciatives que ens semblen encertades i aquesta ens permet lluitar contra l'absentisme escolar i ajudar el Senegal». El cost total de la pista puja fins els 4.000 euros, que aportaran el club, les ajudes que s'han aconseguit, la mateixa ONG i la Federació.

Per a Paula Tur, l'embranzida que ha agafat el projecte resulta sorprenent. «Hem creat una iniciativa increïble per difondre el bàsquet a l'Àfrica, el meu esport preferit i el del meu pare. Estic molt contenta i orgullosa que porti el seu nom, ja que era un gran jugador i entrenador i l'home més apassionat que he conegut mai tant en la vida com en l'esport», explica aquesta estudiant de Palafrugell que juga en els equips base del Bisbal. També parla de com li ha canviat la vida des que va començar amb el treball de recerca que ha desembocat en tot plegat: «ha fet créixer en mi els valors de l'empatia i la solidaritat i també ho ha fet en les persones del meu voltant. Des del dia del torneig 3x3 vaig veure moltíssima gent interessada, amb ganes d'aportar el seu granet de sorra». Tur, a més, té paraules d'agraïment cap al club, «que es va agafar el projecte com a seu des del primer moment i ara mateix és el suport més gran, ja que aporten molta energia i ganes». Per últim apunta que des de la Bisbal «tenim moltes ganes d'ensenyar el bàsquet europeu al Senegal i col·laborar amb ells».