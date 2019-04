Losada, Edo, Purito, Vicioso i Pereiro participaran al nou Criterium de la Sea Otter 2019

Un any més i ja és el tercer, Girona es convertirà en la capital del ciclisme el cap de setmana del 31 de maig, 1 i 2 de juny. Amb més de 50.000 visitants la darrera edició, enguany l'organització continua la seva aposta per estrènyer el vincle amb la ciutat i ofereix un grapat d'activitats familiars i proves ciclistes. Entre el conglomerat d'inicitatives que es realitzaran durant els tres dies en destaca sobretot el Criterium Sea Otter Europe. Es tracta d'una prova amb dos circuits, un d'eliminació i un de puntuació, que servirà de passada per homenatjar el ciclista barceloní Alberto Losada. A més a més, el Criterium comptarà amb la participació de destacats excorredors professionals com Joaquim Purito Rodríguez, Àngel Edo o Ángel Vicioso o Óscar Pereiro, entre altres. Molts d'ells, a més a més disputaran l'endemà diumenge la prova cicloturista CicloBrava.

La Sea Otter doncs continuarà barrejant la seva vessant de fira amb l'esportiva amb la disputa d'altres proves puntuables. A més a més no hi faltaran tampoc els cursets i les exhibicions de les diferents modalitats. Enguany hi ha prevista la presència de 80 marques noves mentre que s'espera també que se superin els 6.000 participants de l'any passat.