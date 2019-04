Jornada d'esport i salut amb ponents de primer nivell

La primera jornada d'Esport i Salut se celebrarà aquesta tarda a les sis a l'Auditori de Girona en el marc de la setmana mundial de l'activitat física i comptarà amb el patrocini d'AndBank, Nous tràmits, Urbinium, Oliva Motor Girona i la Universitat de Girona. L'entrada és gratuïta, tot i que calia tramitar una inscripció prèvia.

La sessió comptarà amb ponents de luxe com el prestigiós cardiòleg gironí Ramon Brugada, l'exciclista David Millar i l'atleta banyolina Esther Guerrero. Tampoc faltaran a la cita el doctor Ivan Ibáñez, especialista en nutrició, exercici físic i longevitat; Jesús Escosa, secretari general del Bàsquet Girona; Montserrat Jordi, CCO de Wikiloc, i els esportistes Nan Oliveras i Toti Bes.



En els darrers anys, està creixent la pràctica d'esport amb gran demanda física –marató, ciclisme de llarga distància, carreres de muntanya o triatlons– entre la població. Però dur a terme aquestes disciplines ens pot plantejar una sèrie de qüestions. És beneficiós fer esport d'alta intensitat? Quins són els límits? Puc començar a fer esport a partir dels 30, els 40 o els 50? Quines precaucions he de prendre? Aquestes i moltes altres preguntes seran les que es tractaran al llarg de la jornada.

Per tant, la jornada va dirigida a tothom que faci esport i es preocupi per la seva salut. Gràcies als diversos experts que hi participaran, els assistents podran fer un recorregut per tot el que s'ha de tenir en compte per fer esport amb responsabilitat.

Primera part - Ponents experts en esport, nutrició i salut

La sessió començarà a les 17.30 h amb la recepció de convidats, i a les 18 h, el cap d'Esports de Diari de Girona, Jordi Roura, serà l'encarregat de donar la benvinguda als assistents i marcarà l'inici de la jornada. Seguidament, a la primera part, una sèrie d'experts en la matèria oferiran ponències sobre salut i esport. Ivan Ibáñez, especialista en nutrició, exercici físic i longevitat del Centre Longevitat Girona i responsable del Departament de Nutrició i Exercici Físic de la Clínica Planas de Barcelona, donarà el tret de sortida de la primera part de la jornada i parlarà sobre la revisió que caldria que passés qualsevol persona abans de començar a fer esport, unes proves que ens ajuden a entendre millor com funciona el nostre cos i com podem millorar el rendiment o entrenar millor en funció dels nostres objectius. A més tractarà qüestions de nutrició i sobre els beneficis de l'esport per tenir una vida llarga i saludable.

Segons Ibáñez, tots els estudis apunten que la pràctica habitual d'exercici físic ajuda a incrementar l'esperança de vida amb una gran qualitat. Tenint en compte que el sedentarisme és un risc per a la salut cada vegada més freqüent, Ivan Ibáñez recomana que almenys es facin 30 minuts d'exercici de caràcter aeròbic amb una intensitat moderada cinc dies a la setmana. També cal tenir present que, segons les condicions físiques i limitacions de cada persona, la dosi d'exercici necessària variarà en base a aquests factors.

L'especialista en exercici físic també tractarà la importància de la nutrició, un àmbit del qual també és expert. Considera que la bona alimentació pot ser clau per assolir objectius pel que fa al pes corporal, la pèrdua de greix o l'augment de la massa muscular o bé en esports de resistència (endurance) perquè no falti energia durant la pràctica esportiva. La qualitat i quantitat d'aliments ha d'anar lligada a la despesa calòrica de cadascú, tenint en compte l'exercici físic, l'activitat laboral i hores de son. Depenent del nivell de cada esportista, hi ha diferents tipus d'aliments que els pot ajudar. Per als esportistes de resistència seria adequat que ingerissin hidrats de carboni, i en el cas dels esportistes que practiquin disciplines de gran intensitat però curta duració, la proteïna és indispensable. Cal tenir present que l'alcohol i l'excés de greixos trans saturats són totalment perjudicials per a una persona que practiqui esport.

Ibáñez afirma que la genètica, els hàbits tòxics, la nutrició, l'equilibri emocional, l'exercici físic i dormir són pilars bàsics per millorar l'esperança i qualitat de vida. Tots aquests temes els abordarà aquesta tarda, a l'Auditori de Girona.

Seguidament, hi intervindrà el doctor Ramon Brugada, cap de Cardiologia de l'hospital Josep Trueta i de Santa Caterina; director del Centre de Genètica Cardiovascular (IDIBGI), professor titular de Medicina de la Universitat de Girona i director de la Càtedra de malalties cardiovasculars. La seva conferència portarà per títol «La febre de córrer», i hi donarà consells sobre com afrontar la pràctica esportiva des de l' amateurisme sense posar en risc la salut i, per altra banda, beneficiant-se de les seves bondats.

El director de la unitat clínica de genètica cardíaca de l'hospital Trueta destaca per liderar el projecte MosCat, centrat en les causes hereditàries de la mort sobtada. Els forenses de l'Institut de Medicina Legal envien mostres per fer estudis genètics dels morts de menys de 50 anys que han patit una mort sobtada i que tenen una autòpsia normal. S'estan obtenint uns resultats molt significatius amb la descoberta de variants genètiques per les quals és imprescindible veure la família per descartar una malaltia hereditària en un 30 o 40% d'ells, i com més joves, més alt el percentatge.

Brugada afirma que no hi ha hagut un estudi ben fet sobre la mort sobtada en l'esport, però sí que és cert que els esportistes es moren més, perquè hi ha aquestes malalties no diagnosticades. El que està clar és que si hi ha més gent no preparada que fa més esport d'alta intensitat, hi ha més risc. Ramon Brugada critica que hi ha moltes competicions esportives populars, com ara les maratons, que no demanen certificats mèdics als seus participants. Si realment fos un requisit de participació, hi ha gent que es tiraria enrere i la cursa no seria multitudinària. «Posar el màrqueting per davant de la salut, aquest és el gran problema», afirma el prestigiós cardiòleg.

A continuació, la ponència de Jesús Escosa, secretari tècnic del Bàsquet Girona, tractarà sobre aspectes metodològics de l'entrenament per a la salut i la prevenció de lesions. Escosa havia sigut el preparador físic del CB Girona a l'ACB durant dotze anys i té una àmplia experiència en el món del bàsquet. Ara treballa en l'ambiciós projecte que promou Marc Gasol i que, amb un primer equip ja a la LEB Plata, aspira a tornar la ciutat a l'elit del bàsquet masculí.

Des de l'equip tècnic del Bàsquet Girona, Escosa afirma que intenten donar una sèrie de recomanacions als jugadors de l'equip des de ben joves per tal que es vagin acostumant als bons hàbits saludables. A més, han de vigilar amb les noves tecnologies com ara les tauletes o els mòbils, ja que poden arribar a ser elements distorsionadors i s'ha d'aprendre a gestionar-los de forma correcta.

En termes generals, tot i que els estudis indiquen que hi ha hagut un augment de l'activitat física de la població, Jesús Escosa opina que encara hi ha molta gent sedentària en el seu dia a dia però que tots els mals hàbits es poden modificar sempre, ja que mai és massa tard per modificar el nivell qualitatiu de vida.

Beti Orden, fisioterapeuta de l'Spar Citylift Uni Girona, agafarà el relleu en una primera part que clourà la cofundadora i gerent de Wikiloc, Montserrat Jordi, per parlar sobre l'impacte de les noves tecnologies en el món de l'esport i la salut.

Segona part - Taula rodona d'esportistes i cloenda de David Millar

Després d'una breu pausa, la segona part de la jornada s'obrirà amb una taula rodona amb reconeguts esportistes gironins: l'atleta Esther Guerrero, l'esquiador i atleta Toti Bes i el triatleta Nan Oliveras, que posaran en comú les seves experiències i podran donar consells als assistents. Tots tres mantindran una conversa sobre com afronten la seva preparació i les competicions, i també l'evolució que han experimentat al llarg de la seva carrera esportiva.

Finalment, l'exciclista professional David Millar, autor del llibre Pedaleando en la oscuridad, en el qual relata la seva experiència amb el dopatge i que li va costar una dura sanció de dos anys sense competir i que el va convertir en un fervent opositor a l'ús de substàncies prohibides, serà l'encarregat de cloure la jornada. La xerrada que impartirà es titularà Lessons learnt from a life in professional bike racing (Lliçons apreses d'una vida professional en carreres de bicicletes). Millar parlarà de la seva experiència en el ciclisme d'elit, en què va passar de guanyar etapes del Tour de França a estar sancionat dos anys per dopatge per tornar com a defensor d'un nou ciclisme més net.

Al cap dels anys, Millar valora la seva experiència amb el ciclisme com a extrema. En el seu llibre Pedaleando en la oscuridad, Millar descriu bé les dues cares de la vida d'un ciclista professional. Tant la fama i els diners en un noi jove com la solitud i la duresa dels entrenaments. L'esport professional té un gran component mental i cal tenir un caràcter que permeti manejar les càrregues de treball i les tensions que comporta arribar al límit.

La retirada del professionalisme no ha provocat la marxa de terres gironines de l'exciclista escocès.