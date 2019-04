Set de les nou finals del MIC, al Palamós-Costa Brava

La Costa Brava, com ja és tradició per aquestes dates que ara s'acosten, s'inundarà de futbol per Setmana Santa i l'estadi municipal Palamós-Costa Brava hi tornarà a tenir un paper protagonista. De mica en mica, l'estadi palamosí recupera actes destacats del torneig internacional de futbol base de la Costa Brava després de veure com l'any 2016 Palamós perdia l'organització de la inauguració i de les finals de l'esdeveniment, que es van traslladar a Montilivi, a Girona.

En aquesta edició del 2019, la localitat de Palamós serà l'escenari de fins a set de les nou finals del MIC d'aquest any i el regidor d'esports palamosí, Joan Barba, es mostrava ben satisfet perquè es repetia la mateixa situació que es va produir l'any passat, en què la localitat del Baix Empordà acollia la majoria de les finals del torneig. El regidor d'ERC detallava igualment que l'estadi palamosí acollirà «dissabte a la tarda les finals de la categoria aleví de futbol 7 i 11 a més de la femenina, mentre que diumenge al matí se celebraran les de les categories cadet, infantil i juvenil». Joan Barba assegurava també que «des de l'Ajuntament estem molt contents perquè després de saber que a Girona no es podien fer les finals vam negociar amb el MIC perquè tornessin aquí». Tant l'alcalde de la vila, Lluís Puig, com el mateix regidor d'Esports, Joan Barba, van ser presents en la inauguració del MIC 2019, que es va celebrar fa uns dies a l'Auditori de Girona.