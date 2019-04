Tres possibles rivals a quarts

En una situació poc habitual en els últims mesos, les jugadores de

l'Spar Citylift Girona van fer aquests passats diumenge i dilluns dos dies consecutius de festa abans d'encetar una setmana llarga amb un sol partit: diumenge contra el Gipuzkoa al pavelló de Fontajau. Un duel que servirà per tancar la Lliga regular, que, passi el que passi contra les basques, acabarà amb les gironines en la segona posició final per darrere del Perfumerías Avenida i ben bé al davant d'un Cadí la Seu que, gràcies a aquesta tercera posició final, ha completat la millor classificació de tota la seva història. La jornada unificada del proper diumenge, però, sí que servirà per revelar el rival de l'Uni en l'eliminatòria de play-off de quarts de final, atès que fins a tres equips tenen encara opcions d'acabar la Lliga regular en la setena posició: l'Araski de Vitòria, el Mann-Filter de Saragossa i l'Al-Qázeres extremeny. Tot i ocupar ara mateix la novena plaça ­(amb una victòria menys que les basques i les aragoneses, i les mateixes que l'equip de Càceres), el Bembibre no té cap mena d'opció d'acabar setè perquè té l'average perdut tant amb Araski com amb Mann-Filter i queda descartat en qualsevol opciò d'empat a victòries.

Ara per ara, hi ha dues eliminatòries definides d'aquests quarts de final de Lliga Femenina. Són les que enfrontaran el Cadí La Seu (tercer) amb el Gipuzkoa (sisè), i el Gernika amb el València. Encara que no està decidit qui tindrà el factor pista com a quart classificat i qui acabarà cinquè. Les altres dues eliminatòries, és a dir, les que jugaran amb el factor pista del seu costat el Perfumerías Avenida i l'Spar Citylift Girona, quedaran definides el diumenge quan hagi acabat la lluita que protagonitzaran Araski, Mann-Filter i Al-Qázeres. Unes acabaran setenes i s'enfrontaran a l'Uni, unes altres vuitenes i jugaran contra l'Avenida, mentre que les terceres seran finalment novenes i donaran per acabada la temporada. Amb la jornada unificada diumenge, prevista perquè comenci a partir de les set de la tarda, els partits que decidiran el rival de l'Uni seran els següents: Cadí La Seu-Araski, Al-Qázeres-Ensino i Mann-Filter-Gernika.

Sobre el paper, Araski ho té a la seva mà perquè depèn d'ell i en farà prou amb una victòria per assegurar la setena posició. Tot i això, el seu problema és que té un partit realment complicat a la pista del Cadí, sempre que les pirinenques, ja amb el tercer lloc a la butxaca de manera definitiva, no es deixin anar tot pensant en l'eliminatòria que els ve per davant. Si les jugadores de l'Araski es fan amb la victòria són setenes; si perden, setenes, vuitenes o eliminades, en funció dels altres resultats. De la seva banda, el Mann-Filter jugarà el play-off sempre que guanyi el seu partit davant del Gernika i, a més, acabaria setè si la seva victòria es combina amb una derrota de l'Araski. L'Al-Qázeres necessita guanyar per força, però ni fent això té la classificació per al play-off assegurada perquè depèn de tercers. En una combinació amb un empat múltiple, incloent-hi també el Bembibre, les extremenyes que lideren Paola Ferrari i Gaby Ocete acabarien setenes a la classificació i només així serien els rivals de l'Uni.

En qualsevol cas, l'Uni ha guanyat els sis partits de Lliga que ha jugat aquesta temporada contra els seus tres possible rivals en els quarts de final del play-off: 56-84 i 67-58 contra l'Araski; 60-82 i 84-34 contra el Mann-Filter; i 62-74 i 73-60 amb l'Al-Qázeres.