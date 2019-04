Bàsquet Girona: 6 jornades per eixugar 2 victòries de desavantatge

«No pensem en res més que en el proper partit amb el Navarra. Això ho hem de tirar endavant amb els que som». Just després de la derrota a casa contra el cuer, Juaristi, en la seva estrena a la banqueta del Bàsquet Girona, Àlex Formento deixava clar que, tot i la nova patacada, el club que presideix Marc Gasol no tira la tovallola. El caramel de jugar una eliminatòria a doble partit per pujar a LEB Or és massa llaminer i, sobretot, estava tant a tocar de les mans en l'inici d'aquesta segona fase per ara plegar veles i donar per acabada la temporada. La decisió del pivot dels Toronto Raptors de canviar Quim Costa per una persona de la seva confiança, Formento, és la millor prova que Gasol i el seu entorn encara pensen en la possibilitat de pujar, tot i que l'equip només ha guanyat un sol partit en les sis jornades que s'han disputat de la segona fase (a Fontajau contra l'Estela).

A sis jornades per acabar la segona fase, una volta completa on repetiran a l'altra pista els mateixos sis partits que s'acaben de jugar, el Bàsquet Girona és novè amb un balanç total de 7 victòries i 9 derrotes (s'arrosseguen resultats de la primera fase). En altres paraules, l'equip que ara entrena Àlex Formento està a dues victòries de la cinquena posició. Al final d'aquesta segona fase, el primer classificat pujarà a LEB Or acompanyat dels guanyadors de dues eliminatòries que enfrontaran el segon amb el cinquè classificat i el tercer amb el quart (anada i tornada amb factor pista per al segon i el tercer classificat).

Ara per ara, l'Alacant del base gironí Quique Garrido i el Villarobledo van pel camí de jugar-se el primer lloc que assegura l'ascens directe (els dos estan empats amb 11 victòries i 5 derrotes). Però, de la tercera posició cap avall, tot està encara bastant obert amb tres equips (Almansa, Zornotza i Zamora) amb 9 victòries i 7 derrotes que, ara mateix, els convertirien en els tres equips que lluitarien per pujar al costat del perdedor del duel pel primer lloc entre Alacant i Villarobledo. Ara bé, amb sis jornades per endavant al marge d'Almansa, Zornotza i Zamora, és realment estret perquè el sisè classificat (Múrcia) i el setè (Navarra) es troben només a una victòria per sota. I, fins i tot, el Marín gallec i el mateix Bàsquet Girona encara no han dit adeu a les seves opcions perquè amb 7 victòries i nou derrotes no tenen tan lluny el cinquè (Zamora), encara que hi ha molts equips pel mig.

«Estem mirant de trobar l'estat de la primera fase, que no sé per què hem perdut. En esforç i actitud no tinc cap retret a l'equip, però no puc respondre el perquè d'aquest canvi que patim». Diumenge passat, Formento no trobava explicacions a la davallada en els resultats d'una plantilla que ell mateix va dissenyar en la seva funció de director esportiu i que ara, després d'uns dies més d'entrenament, necessita que comenci a funcionar dissabte contra el Navarra (un altre cop a Fontajau). En el seu debut davant el Juaristi, Formento només havia pogut treballar un parell o tres de dies amb l'equip com a primer entrenador, però dissabte ja haurà tingut més temps per canviar detalls. Els mals de l'equip han estat persistents al llarg de la temporada en un equip que, més enllà del bon moment del base Sergi Costa, té poca amenaça en el joc exterior i que, després del seu fort impacte en les primeres jornades, fa partits en què no troba la manera d'aprofitar la presència d'un jugador tan desequilibrant com Jordi Trias. En els sis partits d'aquesta segona fase, el veterà aler pivot gironí està fent 11 punts de mitja contra equips que, coneixedors dels problemes de l'ara equip d'Àlex Formento, per anotar en el joc exterior cada cop juguen amb defenses més tancades.