Roger Torrent: "L'administració ha de donar més suport a l'esport femení"

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha visitat aquest matí la plantilla de l'Spar Citylift Girona a Fontajau, acompanyat per l'exentrenadora i ara diputada, Anna Caula. Torrent també ha pogut parlar amb el director general, Xavi Fernández, del suport institucional que reclama el club. "És evident quin és el problema de l'Uni i de l'esport femení en general en aquest país: que hi ha una exigència esportiva molt alta, com ha de ser, però a l'hora, econòmicament, i pel que fa al suport institucional, encara no es fa prou". L'exalcalde de Sarrià també ha dit que "tot l'esport femení serà el que tindrà el recorregut més gran en els propers anys i l'administració hi ha d'ajudar".

Torrent s'ha compromés a assitir a Fontajau a la possible final de la Lliga Femenina, si l'Uni s'hi classifica en els play-off que arrencaran la setmana que ve. També ha parlat del bon paper en l'Eurocup, on les gironines van caure a semifinals contra el Montpeller, i ha insistit que "entenc la demanada dels clubs femenins i, en aquest cas, la de l'Uni" per rebre més suport institucional. "Arribar a les semifinals de l'Eurocup ha sigut un orgull i una satisfacció, a més, perquè és un club gironí. Estic segur que l'equip també aconseguirà arribar a la final de la Lliga", ha afegit.

L'Spar Citylift tancarà aquest diumenge a Fontajau (19.00) la Lliga regular. Dimecres ja arrencaran els play-off de quarts de final, amb un rival que es determinarà en aquesta darrera jornada entre Al-Qázeres, Araski o Mann Filter.