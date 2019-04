L'hoquei engresca Olot en plena pugna per l'ascens

El pavelló d'Olot bullirà demà a partir de les 4 de la tarda en el segon partit dels quarts de final de la fase d'ascens a l'OK Lliga Plata. Els de Miky Ràfols hi arriben després de guanyar el cap de setmana passat a Sant Just (4-6). Una nova victòria els donaria el passaport a les semifinals d'una promoció on el premi és, únicament, per a qui guanyi la final. El CH Olot no persegueix l'ascens però tampoc li faria fàstics. En tot cas, l'aventura ha servit per engrescar tota la ciutat, que comença a celebrar els triomfs de l'equip amb la mateixa passió que viu els del CPA Olot o els de la UE Olot de futbol. Acostumats a veure pistes d'OK Lliga desèrtiques, viure un partit a Olot resulta gratificant, amb mig miler de seguidors, pel cap baix, a les graderies.

El club es va fundar el 1983 i mai ha passat de Nacional Catalana. Ràfols és fruit de la base del club i va aconseguir jugar a l'OK Lliga amb el Lleida i a Primera Nacional, ara OK Lliga Plata, amb el Girona. Ara és l'entrenador d'un bloc «format en un 70% per gent d'Olot» que la temporada passada també va aconseguir arribar a la promoció d'ascens, caient contra el Barça a quarts. «Afrontem el repte amb la il·lusió de generar que es parli d'hoquei i del club. A la ciutat veiem que hi ha ganes de venir al pavelló», explica el tècnic.

Ràfols no amaga que tot i no renunciar a res, pujar ara per ara seria més un maldecap que un premi: «nosaltres no estem preparats per una lliga tan exigent. Tenim ganes de competir al màxim i que es parli del CH Olot, que això ens faci crèixer i arribar tan lluny com poguem. Si al final esportivament ens ho guanyem, el club i la ciutat ja veurien de quina manera es pot fer possible». Un dels factors a favor és que l'equip «és molt jove, i aquests jugadors encara tenen temps per anar creixent». Per això Miky Ràfols no descarta, en absolut, que a mig termini es pugui fer el salt: «El club s'ha de preparar cap aquest camí perque hi ha una fornada de jugadors bona. A més disposem d'una bona base i això és primordial perquè si vas a buscar gent a fora quan tot va bé tothom vol venir, però quan les coses es torcen, et quedes sol».

Si l'Olot guanya demà el Sant Just, passarà a les semifinals, on pressumiblement el rival seria el Sentmenat, que va quedar campió de la fase regular. La promoció també la disputa un altre equip gironí, el GEiEG, que s'enfronta al Piera aquest vespre (20.00) a Sant Narcís obligat a guanyar per no quedar eliminat. El Jonquerenc, per la seva banda, pugna per l'ascens a OK Lliga femenina. Avui rep el Vilanova (19.15), a qui va guanyar en l'anada, en busca de les semifinals.