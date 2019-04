El Llagostera veu premi a l'estratègia i torna a ser líder de Tercera

El Llagostera ha aconseguit aquesta tarda una important victòria contra el Reus B Cambrils (1-0), que el torna a deixar líder de Tercera tot esperant el que faci demà l'Hospitalet.

A la primera part, els d'Oriol Alsina han topat amb un rival que s'ha apoderat de la possessió de la pilota i els locals han hagut d'optar per aprofitar la contra sense sort. A la represa, el Llagostera s'ha enfortit per disposar de nombroses ocasions que a l'hora de la veritat mai no es materialitzaven. Després de tanta insistència, Gil Muntadas ha vist fortuna rematant un córner de Pitu al fons de la xarxa. Als últims minuts, Marcos ha salvat els mobles amb una gran aturada per defensar la victòria local.