Un empat molt lluitat que allunya el Bordils quatre punts per sobre el descens

El Bordils va sumar un gran punt, perquè li permet tenir un marge de quatre respecte al descens. Però va tenir la victòria tan a prop, que sap greu que no guanyés. Inconformista per naturalesa, va tornar a plantar cara a un rival de la zona alta de la classificació, obtenint un empat de molt mèrit (21-21). Els homes de Catarain sempre van anar per davant en el marcador, portant una iniciativa que torna a recordar que aquest col·lectiu és diferent de tots els altres. El marcador curt també explica el bon tarannà defensiu de l'equip, que va estar sòlid al darrere, lligant en curt els atacs del rival, que no va poder córrer. L'opció de guanyar va ser ben real. Els últims minuts de cada part van anar sempre a favor del Torrelavega, que va esprémer al màxim les capacitats d'un Bordils que mai es va arronsar, però que físicament està al límit. Al descans, el marcador ja estava equilibrat, però els gironins van fer una nova estirada que feia preveure que els punts es quedarien a casa. El 21-19 que lluïa al marcador va passar a ser un 21 a 21 dolorós, perquè Josep Reixach va fallar un penal quan faltaven vint segons.