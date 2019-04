Els gols de Suárez i Leo Messi rematen la Lliga a favor del Barça

Dos gols en els últims minuts, un de Luis Suárez al minut 85 i un altre de Leo Messi al 86, li van donar pràcticament el títol de Laliga al Barça després de derrotar per 2-0 a l'Atlètic de Madrid, que va jugar 62 minuts amb un home menys per l'expulsió de Diego Costa i que va resistir gairebé fins al final davant l'extraordinària actuació de Jan Oblak.

Un triomf que serveix als d'Ernesto Valverde per posar la directa cap al seu vuitè campionat domèstic en els últims onze anys. Ara el Barça té onze punts d'avantatge, més la diferència de gols amb l'Atlètic (segon classificat), amb set partits per jugar-se.

El gol de Luis Suárez, al 85, va ser decisiu. L'uruguaià, amb una magnífica rosca, va batre Oblak, que fins llavors havia mantingut viu al seu equip. En la següent jugada, Messi va tancar el partit i pràcticament el campionat en una acció individual.

Per una vegada que el plantejament de Diego Simeone semblava valent al Camp Nou, la incontinència verbal de Diego Costa va posar fi a les aspiracions atlètiques. Fins llavors, no és que els matalassers tinguessin el control del joc, però sí que van mostrar un pla amb la idea de plantar cara al rival, encara que no van arribar a inquietar Ter Stegen en aquests primers 28 minuts.

Després de la vermella a Diego Costa per encarar-se amb l'àrbitre, l'entrada de Correa per Arias va provocar un nou dibuix de Simeone, que va intentar mantenir la presència al mig del camp amb una tripleta i en atac amb la dupla Griezmann-Correa.

Però l'Atlètic ja no discutia la pilota, aclaparat pel control del Barça que no va aprofitar un error clamorós de Godín -que en la jugada de l'expulsió va veure groga juntament amb Jiménez- ni tampoc una bona acció de Coutinho, que ahir sí que exhibia el seu millor futbol, però que no va poder marcar en l'última jugada del primer temps.

A la segona meitat, el partit es va convertir en un pacte de no agressió de sortida. Al Barça li valia l'empat i més quan l'Atlètic va canviar el seu dibuix (4-4-1), va acumular jugadors enrere i va deixar sol Griezmann en atac. I en aquestes que Simeone, conscient que un empat no li servia per a res al seu equip, va decidir prendre la iniciativa. Va treure Filipe Luis i va posar Morata en el minut 58.

Valverde va posar en joc Malcom per Arthur (min. 63) i Messi va ser llavors quan va decidir prendre les regnes del partit. Situat a la mitja punta, va assistir i va rematar, Oblak seguia com a protagonista i el gol semblava inevitable, com en una doble ocasió de Messi i de Malcom salvada pel porter eslovè (min. 68). El gol no arribava i l'Atlètic es va encomanar a Oblak. Ahir la diferència la va marcar Luis Suárez, que va marcar un gol de nou, quan va superar el porter rival amb una rematada amb rosca impossible. Després Messi va tancar el partit. El Barça té la Lliga a les mans, a tres victòries i un empat.