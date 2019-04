El Llagostera troba el gol en el moment més oportú

Per la mínima i sense segellar fins a l'últim sospir, però sona igual de bé. El Llagostera va sumar ahir un triomf molt important contra el Reus B Cambrils (1-0), que li permet despertar líder de Tercera –pendent del que faci avui l'Hospitalet amb l'Europa– i anar adjudicant-se la plaça de promoció d'ascens. Amb la frustració que els minuts passaven i el marcador no es movia tot i els esforços, els homes d'Oriol Alsina van rebre el premi a la seva posada en escena amb un gol de Gil Muntadas d'estratègia després de rematar un córner servit per Pitu.

El Llagostera va topar amb un rival disposat a posar-li les coses ben difícils. El filial del Reus va fer-se amb el control de la pilota topant amb la solidesa del conjunt local, que no els va deixar marge de maniobra. A poc a poc, els d'Alsina van anar adjudicant-se la possessió, sense que les ocasions acabessin de ser determinants per part de cap d'ambdós equips.

A la represa, Sascha va fer el primer avís amb un cop de cap que va acabar sortint fora. El davanter va tornar-ho a provar amb un xut llunyà. El Llagostera volia i necessitava guanyar. Per això, va pressionar amb insistència fins que Gil va trobar l'encert rematant un córner de Pitu al minut 77. Fins i tot el capità va estar a punt de marcar un nou gol olímpic en el següent córner. Ja al final, Marcos va destacar amb una aturada heroïca per defensar el resultat.