El Palamós deixa escapar la victòria en una segona part molt dolenta

Es va avançar l'equip de Javi Salamero al minut 7 amb un gol de Beleguer. Els palamosins van jugar una bona primera part administrant l'avantatge. Però en la segona meitat, el Sant Cugat, un equip de la zona baixa va capgirar el marcador. Al minut 82 a la sortida d'un córner els barcelonins van posar l'empat (1-1) i a les acaballes, i sense reacció per part de l'equip local, van marcar el 2-1. D'aquesta manera, el Palamós desaprofita una nova ensopegada del Girona C per retallar-li punts.