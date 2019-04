Pas endavant del Girona tot i una nova derrota

El Bàsquet Girona va tornar a encaixar una nova derrota, i ja en suma sis en aquesta fase de competició de LEB Plata, per només una victòria. És cert que ahir al conjunt d'Àlex Formento se'l va veure més concentrat tot i anar a remolc durant tot el partit, però al final els nervis i un Basket Navarra molt sòlid van fer que Fontajau no pogués veure una victòria dels seus (81-90).

Els nervis van començar a Fontajau quan el conjunt visitant aconseguia un avantatge de sis punts en l'equador del primer període (6-12). Els fantasmes tornaven a aterrar sobre el Girona, que no es podia permetre una nova ensopegada si encara volia tenir opcions de poder lluitar per l'ascens a LEB Or. Tot i que els locals van retallar distàncies, al final del primer quart hi tornava a haver sis punts de marge per als navarresos (19-25).

Xavi Costa va ser l'encarregat de fer saltar el públic de Fontajau. Primer, empatant el duel a 30 amb un triple després que els locals anessin a remolc durant bona part del partit. Ho va tornar a fer amb una cistella de dos per empatar el partit a 37, després que els visitants encadenessin un parcial de 0-7. Llavors, va ser Jordi Trias qui a falta de poc més d'un minut per arribar al descans posava per primer cop els de Formento per davant (40-39). Però Giano, amb dos triples, s'encarregava de posar els locals, l'últim amb suspens, de nou per davant passats els dos primers quarts (42-45).

Després del descans, no van trobar la manera de posar-se de nou per davant. Tot i que els gironins s'aproximaven a dos punts, els navarresos sabien reaccionar i tornar a agafar un avantatge més còmode al seu favor. Els de Formento van arribar a estar a un punt dels rivals (60-61), però en els dos últims minuts i escaig del tercer període els visitants van tornar a marxar en el marcador (61-68).

Quedaven 10 minuts per capgirar el partit i el Bàsquet Girona no es va rendir. En els tres primers minuts de l'últim període un parcial d'11-2 per als locals tornava a posar els de Fontajau per davant (71-70). Els rivals, amb un parcial de 0-7, tornaven a donar la volta al marcador, després d'una tècnica xiulada a Jordi Trias (71-77), que va ser desqualificat amb 73-78 per una alta falta tècnica després d'encarar-se amb els àrbitres. El pivot va ser desqualificat del partit en aquesta jugada, quan quedaven tres minuts per al final.

Els gironins no es van rendir tot i la baixa del pivot gironí, però els nervis van trair els locals, que van perdre una pilota clau quan anaven cinc punts per sota i van