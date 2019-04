Un bon punt d'ofici a Castàlia

A hores d'ara, puntuar és cada vegada més complicat. Sobretot, contra equips que necessiten aferrar-se a un reslutat positiu per no perdre la categoria. Per sort, aquest no és el cas de l'Olot. Gràcies a la gran temporada que han fet, els de Raúl Garrido es mantenen tranquils a mitja taula amb vuit punts de coixí respecte al descens. Però sí que és el cas del Castelló. A diferència de la tranquil·litat dels garrotxins, els d'Òscar Cano suen per sortir de les places de descens el més aviat possible. Segurament, és per això que l'Olot va empatar ahir a Castàlia (1-1). Un bon punt que permet allargar les sensacions que els homes de Garrido transmeten jornada rere jornada. Encaixant un gol matiner a la segona part, Alfredo va replicar amb rapidesa per igualar el marcador i així fer justícia a la seva posada en escena davant d'un equip que, pel nivell de la seva plantilla, hauria d'estar més amunt a la classificació.

Els garrotxins van iniciar el partit amb la màxima intensitat. De seguida, van apretar en atac perquè arribessin les primeres ocasions. Alfredo va enviar fora una centrada enverinada i Guzmán també va dir la seva amb un xut desviat, que acabava a córner.

Davant la pressió de l'Olot, servint-se de la connexió entre Eloi Amagat i Marc Mas, el Castelló va intentar sorprendre amb una rematada de Cubillas, un cacau d'Òscar i un xut de César Díaz, que s'escapava llepant el segon pal de la porteria de Ginard. Tot i tenir tenir el control del duel, l'Olot no aconseguia finalitzar les jugades amb prou perill com per obrir la llauna.

A la represa, el Castelló va donar l'ensurt amb un gol matiner que no va impedir a l'Olot continuar remant per arribar a bon port. Immediatament, Alfredo va diluir el resultat al marcador posant l'empat amb una fuetada escorada després de rebre una assitència d'Eloi. A partir d'aquí, calia mantenir el punt. Amb el cop rebut, els locals van fer el possible per tornar a avançar-se però van topar amb la defensa olotina, que no els deixaria treva. Barnils va ser decisiu impedint el segon gol del Castelló traient la pilota de sota els tres pals en una errada de Ginard.

Al final, tot l'esforç de l'Olot fins i tot podria haver-se vist recompensat amb tot el botí si no fos perquè l'àrbitre va anul·lar un gol de Marc Mas per fora de joc.