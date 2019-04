Els carrers de Girona bullen amb l'atletisme

La Cursa dels 10km de Girona és una oportunitat immillorable de córrer pels racons més emblematics de la ciutat, i ahir més d'un miler de corredors ho van aprofitar per participar en la vint-i-dosena edició d'una de les proves destacades del calendari atlètic popular. La prova, organitzada per Esports Parra i la col·laboració dels alumnes de l'escola La Salle, va comptar amb representants de diversos clubs de la província com Banyoles, Lloret de Mar o Santa Coloma de Farners i d'altres punts de Catalunya, per exemple Granollers. Santiago Catrofe (CA Santa Cristina) i Irene Batlle (GEiEG) es van endur la victòria en la distància dels 10 quilòmetres.

La jornada, que va transcòrrer en un dia assolellat, va començar amb les curses infantils, en què els participants havien de completar 600 m i 1.300 m respectivament, cosa que deixar un gran ambient a la zona d'arribada. Tot seguit va ser el torn de la prova dels 5 km, en què més enllà dels guanyadors va destacar la participació d'Isidre Ferrer, que amb 83 anys va ser l'inscrit de més edat. El triomf se'l van endur Bob Bertenes i Sara Loehr, seguits per Ramon Linares i Genís Fernández en categoria masculina i Encarna Sánchez i Anna Subirana en el podi femení.

En la distància «reina», Santiago Catrofe va aconseguir la victòria després d'una dura competència amb Hamid Kabouri, que es va endur la meta volant als dos quilòmetres i mig, tot i que en la segona part de la cursa el ritme del corredor del CA Santa Cristina li va permetre creuar la línia d'arribada amb un temps de 30'59. Arnau Turón i Kabouri van acabar segon i tercer respectivament. En la categoria femenina Irene Batlle va dominar de principi a fi, aturant el cronòmetre als 36'50. Berta Bover i Alba Batlle, també del GEiEG, van completar el podi.

Al final de la prova, com ja ve sent habitual en aquest tipus de curses, els alumnes d'EUSES van oferir massatges als participants d'una cursa que un any més es va poder seguir per streaming.