El Figueres, amb els ànims renovats, s'impulsa gràcies a una nova victòria

Com canvien les coses en poc temps. El Figueres, que fa unes setmanes no ho veia gens clar, ha redreçat el rumb en les últimes jornades. Després de picar molta pedra, amb canvi d'entrenador inclòs, els alt-empordanesos han sabut tocar la tecla que els permet despreocupar-se per un futur esportiu que continuarà sent a Tercera. Ahir, un gol de Jesús López en pròpia porteria al minut 88 va donar els tres punts a un conjunt que encadena tres jornades invicte, on ha lligat set dels últims nou punts. Per guanyar a la Pobla de Mafumet, però, va caldre patir. Sobretot en una primera part en què els locals van ser un pèl superiors: Guillermo, Sergio Montero, Joel Marín i Pol Prats ho van intentar, però entre el seu punt de mira desviat i un Aroca molt segur, els figuerencs van mantenir el zero a la porteria. L'ambició del Figueres, al segon temps, va ser molt superior. També va ajudar que els locals es quedessin amb 10 homes, per l'expulsió de Roger Figueras. Amb mitja hora per jugar, Ferrón va xutar una falta al pal. I en el darrer instant, una centrada de Ritxi va ser desviada a gol per López.