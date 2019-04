L'encert d'Andzouana decanta la balança

De mica en mica, però, s'està fent justícia a la gran temporada que han fet futbolísticament parlant. El Peralada-Girona B va aconseguir ahir una victòria vital davant del València Mestalla (0-1), que li permet anar deixant encaminada la permanència a Segona B. Durant aquest curs s'ha patit, sí. Però ara és moment per viure les alegries i el bon partit a l'estadi Antonio Puchades és un bon motiu per continuar amb l'optimisme. Un gol d'Andzouana, a falta de deu minuts per al xiulet final, va decantar la balança a favor dels de Narcís Pèlach 'Chicho', que van fer tota una exhibició de qualitat contra un rival amb característriques similars minvat per l'expulsió de Miki Muñoz i l'acumulació de tres targetes a la seva defensa. Sobre això, cal destacar que els xampanyers encadenen el setè partit sense perdre i que ja en fa cinc que la seva porteria –defensada per Marc Vito o José Suárez– no ha encaixat cap gol.

A mesura que passen les jornades, els partits es converteixen en veritables finals. I és que considerant la necessitat de guanyar que tenien els dos filials de Primera, la intensitat del duel de seguida va elevar-se. En un ambient feixuc que només respirava nerviosisme, el Peralada va trencar el gel a còpia d'atacs al camp dels valencians. Aquests, però, van respondre a la pressió amb una defensa molt ordenada. Fet que va impedir arribades clares a cap de les dues porteries. La millor ocasió de la primera part va tenir-la Fran Navarro amb un xut que va acabar estavellant-se a la fusta.

Els xampanyers van fer-se forts al contraatac per fer els primers avisos, que van acabar dues targetes pel conjunt local. Kevin Soni va enviar al travesser una pilota que enganxava dins l'àrea després que Juanma Boselli li enviés una centrada des de falta. De moment, el gol es resistia tot i els esforços per trobar-lo.

A la represa, el guió de la disputa va repetir-se. Tothom volia avançar-se al marcador, però continuava sense moure's. Marc Vito va ser decisiu per impedir el gol local amb una gran aturada de la rematada de cap de Fran Navarro. Al minut 63, el partit va fer un gir posant-se totalment de cara als de Chicho. L'àbitre va expulsar el local Miki Muñoz, que va veure la segona groga, deixant el València Mestalla en inferioritat numèrica. Calia aprofitar-ho. El Peralada va saber jugar les seves cartes per treure profit al bon joc que havia ofert fins aleshores. Santi Bueno va estar a punt de veure fortuna rematant amb el cap una altra falta penjada per Boselli, però va acabar topant amb el pal.

La superioritat dels xampanyers va traduir-se al minut 82 amb un gol d'Andzouana després d'una gran jugada col·lectiva. Pau Miguélez va avançar metres per deixar el caramel al segon pal on el congolès no va dubtar en agafar-lo. Amb la victòria al sac, només calia aguantar el resultat i així va ser.