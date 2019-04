El «play-off» truca a la porta d'un desgastat Spar Citylift Girona

Demà passat, dimecres, a dos quarts de vuit del vespre a Fontajau. Aquesta és la nova per a l'equip, i també per a l'afició, d'un Spar Citylift Girona que necessita aïllar-se de la sensació d'esgotament que envolta l'equip per no acabar espatllant una temporada que, tot i els entrebancs, està sent bona amb moments històrics com la ratxa de 17 victòries consecutives a la lliga o arribar fins a les semifinals a l'Eurocup. D'aquí a poc més de 48 hores, l'Uni rebrà l'Araski en el primer partit d'una sèrie de quarts de final en la qual les gironines haurien de lluitar contra el rival i, no menys important, contra el seu propi desgast a l'hora de reconstruir un equip que, al llarg de la temporada, ha perdut la seva màxima anotadora (Shay Murphy) i la seva jugadora més valorada (Nadia Colhado).

«Tenim clar que necessitarem el suport de la nostra gent, perquè no ens cauen els anells per reconèixer que haurem de treballar molt per treure una eliminatòria de quarts de final», deia ahir Èric Surís després de tancar la lliga regular amb una derrota contra el Guipúscoa a Fontajau que va tornar a deixar clar que l'equip gironí no passa per un bon moment. «Segurament no arribem en l'estat òptim per jugar un play-off, però tenim el repte d'anar millorant dia a dia per tornar a agafar confiança en el nostre joc», apuntava Surís que, per exemple, es pot agafar a determinats moments del partit d'ahir com la (gairebé) remuntada dels últims minuts.

A menys de cinc minuts per acabar, un triple de l'ex-Uni Toch Sarr semblava que deixava el partit absolutament sentenciat per al Guipúscoa (50-61) però, en poc més de dos minuts, les gironines van posar-se a tocar del seu rival amb triples de Gabby Williams i Rosó Buch (61-63). Un cara o creu final que, pel que fa a les gironines, va acabar sortint creu després d'una antiesportiva de Williams.

La victòria va acabar al sarró del conjunt basc i, encara que resultava intranscendent per a la classificació, evitava que l'Spar Citylift Girona igualés el seu millor bagatge en una lliga regular i, al mateix temps, generava més dubtes al voltant d'un equip que ahir va ser anar sempre a remolc contra un Guipúscoa que, després d'exhibir encert anotador en els primers minuts, va acabar demostrant molt ofici per no deixar escapar el partit contra un rival teòricament superior. Dimecres, serà una altra història.