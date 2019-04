El Quart perd l'opció de ser primer en els últims minuts

El Quart va sumar una derrota a casa davant el Tarragona, primer classificat (61-62). Una victòria per més de dos punts del conjunt de Carles Ribot hauria fet que els quartencs assaltessin el liderat, que amb la derrota cauen en la tercera posició, que no dona accés a lluitar per l'ascens a LEB Plata.

Tensió i nervis per part dels dos equips, que sabien el que es jugaven i això va provocar algunes errades i males decisions en els primers de joc.

Modou Nbaye va fer molt mal en el primer període, tant a dins com des de la línia de tres punts i això va fer que els visitants aconseguissin quatre punts de marge (9-13). Però els quartencs, amb un parcial de 5-0, van aconseguir capgirar el resultat i posar-se per davant al final del primer quart (14-13).

La diferència en el marcador es va anar ampliant en el segon parcial. Els de Carles Ribot dominaven el duel, però també erraven molts llançaments. Tot i així, Pau Vila anotava un triple abans del descans que posava els quartencs amb la màxima diferència, de 10 punts (31-21). Una primera part amb molt poca anotació a causa de les impressisions dels dos equips.

Després del descans, els de Ribot van tenir un col·lapse en atac en els primers minuts, i això va fer que els rivals s'aproximessin a dos punts (33-31). El Quart sabia que la diferència de més de dos punts a favor els donaria també l' average amb els tarragonins, però al final del tercer període la diferència era només d'un punt (44-43). Els nervis del final van trair el Quart, que va veure com el Tarragona capgirava el partit en els minuts finals i s'emportava el partit (61-62).

Important victòria del Salt

El Salt va aconseguir una victòria important a la pista del Salou (69-77), un triomf que fa escalar una posició a la classificació al conjunt entrenat per Oriol Verdés que d'aquesta manera, i a falta de dos partits per al final de temporada, jugarien el play-out per no baixar a Copa Catalunya.