Un altre èxit per a Carles Coto

Carles Coto va afegir aquest cap de setmana passat un altre èxit al seu palmarès. L'extrem figuerenc va proclamar-se campió de la Segona Divisió de Grècia amb el seu equip, el Volos FC, amb el qual aconsegueix també l'ascens a la màxima categoria. Tot un èxit per a un club amb tres anys de vida i que de la mà de l'entrenador català Juan Ferrando encadena dos ascensos consecutius. «Estic molt content de celebrar el títol i l'ascens. Era l'objectiu i és un gran èxit per al club», assegura l'alt-empordanès. El Volos es va imposar amb claredat a l'Eginiakos (6-0), un triomf que combinat amb l'empat de l'Apollon Larisas els dona el títol i el dret a competir la propera temporada contra tots els grans de la Superlliga grega (Olympiacos, Panathinaikos, PAOK, AEK o Aris).

El títol de la Lliga de Segona i l'ascens a Primera Divisió de diumenge passat s'afegeix als èxits que ha aconseguit Coto durant la seva carrera. Ara farà un any, el figuerenc celebrava el títol de Lliga del Grup I de Segona B amb el Rayo Majadahonda, amb el qual aconseguiria l'ascens a Segona A en una èpica eliminatòria contra el Cartagena. Coto també va guanyar la Supercopa d'Uzbekistan amb el Bunyodkor (2014) i la Lliga georgiana amb el Dinamo Tbilisi (2012-13). Al palmarès de l'empordanès també hi figura una Eurocopa sub19 amb la selecció espanyola l'any 2007 al costat de jugadors com Parejo, San José, Sergio Asenjo o Isaac Becerra.

Als 31 anys i acostumat a fer les maletes gairebé cada temporada, el futur de Coto està lligat al Volos. L'ascens ha activat una clàusula per la qual el seu contracte s'ampliava automàticament per a una temporada més i, a més a més, el figuerenc es troba molt a gust a la ciutat grega. Aquesta temporada amb el Volos ha estat indiscutible per a l'entrenador i ha disputat 21 partits de Lliga en els quals ha jugat tots els minuts i ha repartit 7 assistències.

Format al planter del Barça, Coto ha jugat en una pila d'equips durant la seva llarga trajectòria professional, en què ha tastat el futbol xipriota, georgià o ucraïnès, a més de jugar al Benidorm i Sevilla Atlètic.