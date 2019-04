Surís apel·la al factor Fontajau per guanyar demà l'Araski

L'Spar Citylift Girona obre demà (19.30) a Fontajau els quarts de final del "play-off" de la Lliga Dia rebent l'Araski. Per a les gironines, arriba l'hora de la veritat, després d'un tram final de lliga regular amb molts dubtes per les derrotes contra Gernika i Gipuzkoa. Per això Èric Surís apel·la al factor Fontajau per decantar l'eliminatòria: "La nostra gent és intel·ligent. Sap de la situació de l'equip i hem de remar tots junts tal com ho hem fet en les eliminatòries europees. No tenim cap dubte que demà no serà cap excepció"

"Hem d'enfrontar l'eliminatòria amb molta humilitat i molt de treball. Els partits contra l'Araski sempre han estat molt durs", ha recordat el preparador. Segons Surís, "tenim moltes ganes de revertir aquest punt de sotrac. Ara és el moment de "play-off" i el moment de la veritat." Sobre l'estat d'ànim del vestidor ha apuntat que "no arribem especialment bé, però sé que demà competirem al màxim i tenim per endavant els play off que fan molta il·lusió. Sabem el talent que té l'equip."

Per la seva banda, la jugadora Rosó Buch ha explicat que "l'afició és espectacular, portem una ratxa una mica negativa però no parem de rebre missatges positius. Ens treuen pressió perquè sabem que estem tots junts i així som més fortes. Els ho agraeixo."