El Barça guanya al Manchester United i encarrila el pas a semifinals de la Champions

El Barça s'acosta a les semifinals de la Champions. Els blaugrana han superat el Manchester United a Old Trafford en un partit poc brillant i amb molt d'ofici gràices a un gol en pròpia porta de Shaw després d'una rematada de Luis Suárez.

El Barça no va mostrar la seva millor cara, però el cert és que va ser l'únic equip amb ocasions clares de gol. El conjunt anglès no va ser capaç de superar un rival molt sòlid en defensa, liderat per un gran Gerard Piqué.