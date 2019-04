L'Uni comença el play-off amb una victòria contra l'Araski

Calia guanyar i s'ha fet. Sense jugar la seva versió de bàsquet més alegre en atac, l'Spar Citylitft Girona ha derrotat aquest vespre l'Araski en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol en un partit on les prestacions defensives i la capacitat atlètica de jugadores com Gabby Williams han acabat per decantar la balança (69-59). Diumenge, la sèrie es trasllada a Vitòria on es jugarà el segon partit.

El 8-0 amb què va començar el partit semblava voler fer veure als habituals de Fontajau que l'arribada del "play-off" havia reactivat a les jugadores de l'Uni. Un parell de triples de Núria Martínez i de Gabby Williams, un tap impressionant de l'aler nord-americana, la ràpida segona falta de l'única pivot gran de l'Araski (Umi Diallo), la confirmació que les basques eren vuit jugadores amb la significativa baixa de Binta Drameh... Doncs no per a l'actual Spar Citylift Girona no hi ha partit fàcil. Escàs encert en atac, poca contundència en el rebot defensiu i Ariel Edwards, màxima anotadora de la lliga, començant a trobar bones oportunitats davant la defensa de Hampton o de Dongue.

Entre una cosa i l'altra, l'Araski, on més enllà d'Edwards la resta és més bona voluntat que talent (sense menysprear l'ofici de jugadores com Izaskun Garcia o Van den Adel, guanyava per 4 punts al final del primer quart (12-16). Darrere una de les cistelles, el director esportiu de l'Uni Pere Puig caminava nerviós...

Les basques varen anar per davant en el marcador fins ben bé a mitjans del segon quart, 24-22 després de quatre punts seguits de Gabby Williams, quan l'Uni ha provat d'apujar el nivell en defensa per, tot i continuar sense tenir net el rebot en defensa, poder córrer jugant un bàsquet amb en el qual l'aler nord-americana s'hi troba molt còmode. Sense les millors versions de Hampton i Buch, cap punt entre els dues fins al escans, el joc atlètic de Williams s'havia convertit en la principal via d'alimentació d'un poc ufanós Spar Citylift Girona (33-29 amb l'exjugadora d'UCONM valorant 19).

La recepta estava clara. Calia córrer. I, després de començar el tercer quart obtenir rèdit de la insistència a donar pilotes a Resingerova prop de cistella, l'Uni va tornar a trobar la seva zona de confort a través de la defensa. Pilotes recuperades per Gabby Williams i la seva impressionant capacitat atlètica, però també per Palau i Dongue, que acabaven amb el premi de cistelles fàcils al contracop i el partit decantant-se del costat local tot i els triples d'Izaskun García. Les dues primeres cistelles en el partit de Keisha Hampton i Rosó Buch varen donar, també per primer coop en tot l'encontre, un avantatge significatiu a l'Uni (53-40).

Tretze punts que no es podien deixar escapar i que, de fet, l'Uni no ho va fer. Sense jugar el seu millor bàsquet. Però tampoc sense les angoixes que més d'un preveia al final de primer quart. El quatre triple d'Izaskún Garcia va posar l'Araski a només 7 punts a dos minuts del final, però l'Uni no es va deixar sorprendre amb un bàsquet després de rebot ofensiu de Hampton i un parell de bones defenses més (69-59).