La Fundació de Ricky Rubio impulsa un programa social a Girona i Banyoles

La Fundació Ricky Rubio ha presentat aquest matí a Banyoles la implementació, a partir del setembre d'aquest any, del seu programa Community Team dirigit a nens i nenes d'edats compreses entre els 8 i 14 anys del barri de la Font de la Pólvora de Girona, un projecte associat al bàsquet, amb una estreta col·laboració amb la Fundació Futur Girona Est i també de la Diputació de Girona, i que forma part d'un pla integral d'educació en valors com: esport, cultura i educació. La metedologia emparada es basa amb l'esport com a eina de transformació i de retruc com a influència per a un canvi positiu dels joves. El bàsquet en aquest cas actua, com un instrument psicopedagògic.

A més de Girona, el Community Team realitzarà una sèrie de clínics de básquet a Banyoles així com cursos especifics de formació per als entrenadors dels equips de base del Club Basquet Banyoles. El pare de l'estrella de la NBA, Esteve Rubio,ha representat al jugador i la seva fundació destacant que dedica esforços i recursos a causes socials que puguin millorar el futur de nens i adolescents de zones desfavorides i amb problemas d'integració.