L'hora de la veritat per a l'Uni: s'obre el play-off

Les dues últimes derrotes a Fontajau contra Gernika i Gipúscoa han impedit a l'Spar Citylift Girona acabar la Lliga regular amb el millor balanç de la seva història, però, rècords estadístics a banda, l'equip gironí hauria acabat igualment segon i hauria tingut també l'Araski de rival en els quarts de final si hagués guanyat aquests dos partits. Així, l'hora de la veritat comença aquest vespre (19.30) amb un primer partit de quarts de final on sí que les jugadores que entrena Èric Surís haurien d'oblidar-se de cansaments i problemes (el més greu l'absència de Nadia Colhado) per oferir la seva millor versió contra un Araski que, amb el paper de víctima assumit, arribarà a Fontajau amb molt a guanyar i ben poc a perdre.

«La temporada està sent molt bona tot i els entrebancs que hem tingut, tenint una gran plantilla amb jugadores amb molt bona mentalitat que estic segur que ho donaran en aquest play-off», explicava ahir el president del club, Cayetano Pérez, en una entrevista en aquest diari abonant-se a una línia que també segueix Èric Surís. «Sabem que ara és el moment de fer el pas endavant, comença el play-off i sabem que, amb la situació com a equip en què ens trobem, haurem de treballar molt per guanyar un Araski que sempre ens ha posat dificultats», va assegurar ahir el tècnic, i va deixar clar que «al vestidor hi ha moltes ganes de sortir d'aquest sotrac dels últims partits i estic segur que ho farem amb l'ajuda del públic de Fontajau, que és perfectament conscient dels problemes que hem tingut».

«Hem fet un mal final de Lliga regular, això és evident i tothom ho sap, però ara és una altra història perquè és el play-off i hem de recordar el bon equip que som i que ens hem guanyat la segona posició i el factor pista favorable per mèrits propis», assegurava també la capitana de l'equip, Rosó Buch, qui, com Surís, no dubta del suport de Fontajau: «La nostra és una gran afició, en algun altre equip hi hauria hagut crítiques després de les dues últimes derrotes però nosaltres només hem rebut missatges d'ànim».

Al davant, l'Araski de Vitòria. El tercer dels equips bascos que jugarà aquest play-off que provarà de repetir la victòria a Fontajau que, en els últimes setmanes, ja han aconseguit els altres dos: Gernika i Guipúscoa. Ho faran amb l'aler pivot nord-americana, Ariel Edwards, que ha acabat la Lliga regular com la màxima anotadora de la competició, ho podria haver tingut més complicat si Shay Murphy no hagués deixat l'Uni a mitja temporada, i és la principal referència de l'equip que entrena Made Urieta. Edwards es juga molts tirs, més de 16 per partit, i la seva defensa serà un repte per a Keisha Hampton i la resta d'interiors de l'Uni. Edwards sol jugar de quatre al costat d'una pivot més pura, la jove Umo Diallo, per la qual cosa el duel entre ella i Hampton, tant en defensa com en atac, pot ser una de les claus de l'eliminatòria. Més enllà d'Edwards, l'Araski té una exterior interessant com Binta Drameh, una sueca d'origen senegalès arribada a mitja temporada i que està jugant molts minuts, a més de clàssiques del club i de la lliga com la base Izaskun Garcia o l'holandesa Van den Adel.



Les eliminatòries de quarts

Avui també arrenquen les altres tres eliminatòries de quarts de final del play-off de la Lliga Dia. A les 20.00 s'enfrontaran el Cadí La Seu i el Gipúscoa, mentre que per a 2/4 de 9 quedaran els partits Perfumerías Avenida-Mann Filter i Gernika-València. El rival de l'Uni en una hipotètica semifinal seria el vencedor del duel Cadí-Gipúscoa. Totes les rondes són al millor de tres partits, inclosa la final.