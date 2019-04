Un llibre repassa com el CPA Olot s'ha convertit en referent mundial

Han sigut pioners en la retransmissió radiofònica del patinatge, i ara també ho són amb l'edició d'un llibre sobre l'exitosa trajectòria del CPA Olot. Els periodistes David Planella i Sandra Sotillo, ella també expatinadora del club, presenten aquest divendres a la pista Monsita Casadellà del pavelló d'esports (20.15) l'obra Gràcies, CPA Olot (Edicions El Bassegoda), on repassen els últims setze anys d'història de l'entitat, des que van debutar al Mundial de l'Argentina el 2003, fins que van celebrar el dotzè títol del món l'any passat a França. «No hem volgut fer un llibre d'història, és una altra cosa, revelem anècdotes i secrets», assenyala Planella; per a Sotillo «és una mirada entre cortines, on descobrim coses que potser poca gent sap, fins i tot, n'hi ha que ni jo, que hi he estat tota la vida. Volem analitzar d'on venim i cap a on anem».

El CPA Olot s'ha convertit en un referent mundial en la modalitat de grups de xou i el llibre pretén indagar en els orígens del club i en com s'ha pogut aconseguir tot aquest extens palmarès. Amb l'ajuda inestimable dels seus protagonistes, l'obra narra setze històries que ajuden a entendre aquest èxit. «Els noms de les coreografies de cada any bategen els capítols d'una aventura apassionant. Començant per Arrels, el 2003, fins Sense opcions, del 2018, tot i que aquí fem una petita trampa i hem substituït aquest títol pel No em tallis les ales d'aquest 2019», detalla David Planella, que porta set anys fent les retransmissions dels partits de l'Olot per Ràdio Olot, on també col·labora Sotillo. Gràcies, CPA Olot es podrà adquirir a les llibreries de la Garrotxa a partir de la setmana que ve al preu de 20 euros. S'està acabant de preparar una web on també es podrà comprar online.

David Planella explica que «la idea se'm va ocórrer fa un any i escaig. No hi ha res escrit dels èxits del club i hem volgut fer un llibre que els reculli sense que sigui una recopilació de fets històrics». Segons ell, «el CPA Olot és patrimoni de la ciutat i ha fet que tothom n'estigui orgullós, fins i tot aquells que mai han vist una competició de patinatge. A més, amb el Mundial de Barcelona d'aquest mes de juliol ens va semblar que era el moment ideal per fer-ho». «Quan el 2003 van anar a l'Argentina ningú s'esperava guanyar ni iniciar un camí amb tants èxits. Al llibre expliquem tot això i hi afegim un munt d'anècdotes que el faran molt atractiu», afegeix Sotillo.