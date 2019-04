L'Uni fitxa Vionise Pierre-Louis per jugar el play-off

La pivot d'Haiti Vionise Pierre-Louis (23 anys i 1.94) reforçarà l'Spar Citylift Girona en el play-off pel títol de lliga. L'exjugadora de Guipúscoa i Zamora és des d'ahir a Girona, però no podrà jugar aquest vespre (19.30) en el primer partit dels quarts de final contra l'Araski perquè l'operació no s'ha confirmat fins fa uns minuts, quan la FEB ha donat per bona la incorporació. Tot i arribar fora del termini de fitxatges, és possible el fitxatge perquè dilluns el tribunal mèdic de la mateixa federació espanyola va estimar que el període de recuperació de Nádia Colhado és de més de quatre mesos.

Vionise Pierre-Louis és una cinc pura, molt corpulent, que hauria de donar descans a Julia Reisingerova en els partits d'aquest tram final de temporada. Formada al bàsquet universitari nord-americà, la pivot va començar la temporada al Gipúscoa on, fins i tot, va ser MVP d'un partit de principi de lliga (30 punts i 11 rebots contra l'Al-Qázeres), però al mes de febrer va marxar al Zamora on ha acabat la temporada.