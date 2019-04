El Barça s'imposa al Manchester United i acaricia les semifinals

Un gol en pròpia porta de Luke Shawn, al primer temps i després d'una rematada de Luis Suárez, permet al Barça afrontar amb avantatge la tornada dels quarts de final al Camp Nou, després d'imposar-se anit al Manchester United i multiplicar les seves opcions d'arribar a les semifinals de la Champions.

No va ser el millor Barcelona, tampoc va ser el millor United. I en aquesta igualtat de condicions, els blaugranes tenen més qualitat; per aquest motiu una combinació entre Messi i Suárez, unida a una errada del rival, va ser suficient perquè el Barcelona assaltés per primer cop a la seva història Old Trafford.

El partit va seguir el curs marcat i remarcat en la prèvia. Un Barça possessiu amb la pilota i un United amagat i signant des del primer moment el pacte de no agressió. L'única llacuna dels blaugranes arribava a la unió entre els centrals i un desconnectat Busquets. El pivot no trobava sortida clara a la pilota i errors seus donaven l'únic perill que posseïa el seu rival. El pla de Solskjaer va fer aigües i va quedar en evidència com ja li va passar contra el París Saint Germain en l'anterior eliminatòria. Quan Busquets va rebre en tres quarts de camp, va aixecar la pilota buscant un insòlitament desmarcat Messi. L'argentí va controlar llarg i es va quedar amb l'única opció d'un centre enrere. Suárez la va picar buscant l'entrada de Coutinho, però Shaw va desviar la pilota a la seva pròpia porteria. Una cosa gairebé inapreciable a primera vista, de manera que el linier va aixecar la bandera i va anul·lar el gol.

Es van succeir llavors les burles dels aficionats del United als del Barça oblidant, potser, que ara hi ha el VAR. En qüestió de segons, Rocchi, el col·legiat, va donar validesa al gol i va arruïnar les esperances dels locals, que malgrat la seva inoperància en atac van tenir l'empat en una jugada molt similar a la qual Diogo Dalot no va saber rematar. És la diferència de jugar-te les garrofes a l'àrea amb Suárez o amb un lateral.

A tot això De Gea, desapercebut fins llavors, va salvar el segon amb una parada d'handbol davant una rematada de Coutinho i va permetre que el United sortís amb vida a la segona part. Aquí va tirar d'una mica més d'orgull l'equip anglès. Potser per la cridòria de la seva afició, perquè de perill i de xuts davant la porteria de Ter Stegen en va generar ben pocs.

Sí que va poder trencar la seva ratxa de més de tres anys sense marcar fora de casa a Europa Luis Suárez, però un xut seu davant De Gea va acabar impactant al lateral de la xarxa. El United va ensenyar les seves costures i el Barcelona no va voler o no va poder esquinçar-les alhora que Gerard Piqué buidava tots els intents anglesos signant una exhibició. La tornada, el proper dimarts 16 d'abril. Solskjaer buscarà un altre impossible, però hi ha miracles que només ocorren una vegada a la vida i els de Valverde disposen d'un bon avantatge.