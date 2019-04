El «gironisme» s'expandeix

El gironisme continua la seva imparable expansió. L'arribada del Girona al futbol professional el 2008 ja va servir per disparar una massa social, fins aleshores, adormida, i l'ascens a Primera ha acabat d'engrescar un col·lectiu de penyes que ja toca la vintena. Aquesta tarda a Sant Gregori s'ha fet la inauguració oficial de la número 19, la de la Vall del Llémena, al Cafè d'en Quel. Hi han estat, entre d'altres, el president Delfí Geli, els jugadors Alcalá i Bounou, i el director esportiu, Quique Cárcel, i representants de la Federació de penyes. La vintena penya del Girona, els Esquenapelats de l'Escala, serà la propera en presentar-se en societat.

Oficialitzada des del desembre de l'any passat, i amb un total de 165 socis, la penya de la Vall del Llémena està presidida per Lluís Pujadas. Tot va començar l'estiu passat quan un grup nombrós de seguidors del Girona de Sant Gregori «i d'altres pobles de la Vall del Llémena, que sempre ens trobàvem a Montilivi els dies de partit, ens vam plantejar si valia la pena fer alguna cosa per aglutinar-nos a l'estadi». El juliol van fer una primera reunió, on van constatar que la idea era engrescadora. A l'agost, ja més seriosament, van tirar el projecte endavant. S'ubiquen, majoritàriament, al gol nord i ja són 165 socis. Quan va arrencar la temporada encara estaven en procès de ser reconeguts com a penya oficial, aspecte que es va acabar confirmant el desembre passat.

«Jo em vaig enganxar al Girona quan en Sergi Raset era jugador perquè el coneixem i l'anàvem a veure. Amb l'ascens a Segona em vaig fer soci i ja no ho he deixat, i ara hi tinc tota la família engrescada. Els meus fills ja no són del Barça, són del Girona», explica orgullós Pujadas. Ara, està concentrat en el partit de diumenge contra el Vila-real: «ens vénen enfrontaments directes claus per la permanència. Són partits de sis punts. Crec fermament que ens salvarem, però diumenge el duel és clau per anar a Balaídos amb tranquil·litat».

La vintena de penyes que té avui el Girona són: Immortal, Guíxols Costa Brava, Gironina, Eloi Vilablareix, Barbero Bailongo, Nord Àlex Granell, Saltenca, Sils Vallcanera, Jandrista, Pablo Machine, Paparres, Pere Pons, Cassanenca, Sant Narcís, Jovent Gironí, Gironina Blanes, Costa Brava sud, Pla de l'Estany, Vall del Llémena i Esquenapelats de l'Escala.