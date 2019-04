Nadia Colhado renova amb l'Spar Citylift Girona

"Estic molt feliç de formar part d'aquest equip un any més". Amb aquest tuit, escrit en català, Nadia Colhado ha respost aquest migdia a l'anunci de l'Spar Cityift Girona, també a través de les xarxes socials, de la seva renovació amb el club de Fontajau. Després de jugar moltes setmanes amb el canell de la mà dreta trencat, Nadia Colhado va jugar el seu últim partit en l'anada de les semifinals contra el Montpeller i després va passar pel quiròfan a la Clínica Bofill i continua a Girona on ha començat la recuperació.

Amb la continuïtat de Colhado, l'Uni té dues jugadores amb contracte per a la temporada vinent, ella i la base Núria Martínez, mentre que Laia Palau té una temporada més opcional en el seu contracte que la base barcelonina decidirà si executa quan acabi la lliga.

Nadia Colhao ha jugat dues temporades amb l'Spar Citylift Girona, va arribar l'estiu del 2017 provinent del Gipúscoa, i abans de lesionar-se era la jugadora més valorada de l'equip entrenat per Èric Surís amb 12,1 punts i 6,7 rebots per partit.